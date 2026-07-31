Marcas de moda colombiana: Expansión, ingresos y éxito de QUEST

En medio de este panorama prometedor, una reconocida marca de moda nacional que logró más de $259.412 millones en facturación durante 2025 prepara una agresiva expansión en Latinoamérica. Conozca la estrategia de NCS Brands y sus ambiciosos planes a futuro.

Un panorama alentador para la industria de la moda colombiana

El talento nacional sigue ganando terreno en los mercados internacionales, apalancado por cifras que demuestran la solidez de la manufactura local. Para el año 2026, el sector textil y de moda colombiana proyecta crecer más del 7 %.

Este optimismo está respaldado por los resultados recientes. Durante el último año, las exportaciones de la industria textil y de la moda colombiana superaron los USD 836,7 millones. Esto representa un crecimiento del 2 % frente al periodo anterior, de acuerdo con cifras entregadas por Analdex. Este comportamiento positivo ha estado acompañado por la expansión de diversas empresas nacionales que han fortalecido su presencia tanto dentro como fuera de Colombia, impulsando así el reconocimiento de la moda nacional en el exterior.

El éxito financiero de NCS Brands: Las cifras detrás de QUEST y QST

Una de las compañías protagonistas de este crecimiento es NCS Brands, el grupo propietario de las reconocidas marcas QUEST y QST. Durante el año 2025, esta organización registró una facturación de $259.412 millones, un valor que equivale a un notable crecimiento del 16,22 %.

Además del aumento en sus ingresos, la empresa logró consolidar una amplia cobertura física. La compañía cerró el 2025 con una red de 179 puntos de venta en total. De estos establecimientos, 171 corresponden a la marca QUEST y ocho a la marca QST.

Expansión internacional: El salto hacia México, Ecuador y Venezuela

Lejos de conformarse con el mercado local, el grupo avanza en un ambicioso plan para ampliar su operación en mercados internacionales. Para el segundo semestre, la marca prevé fortalecer su presencia en México con la apertura de 10 nuevas tiendas. Así mismo, planea incursionar en mercados estratégicos como Ecuador y Venezuela, territorios identificados con un alto potencial para sus marcas.

Francisco Chaux, gerente general de NCS Brands, señaló que ven un entorno favorable para la industria en los próximos años impulsado por una mayor confianza en el desarrollo económico del país. Para potenciar este crecimiento durante el segundo semestre, la empresa implementará diversas estrategias comerciales:

Lanzamiento de nuevas colecciones de moda.

Colaboraciones con marcas y figuras de alto impacto nacionales e internacionales.

Nuevas alianzas con artistas, deportistas y referentes culturales para generar conversaciones alrededor de las marcas.

Fortalecimiento de sus canales de venta y distribución.

Generación de empleo e inversión millonaria para 2030

El impacto económico de esta expansión se traduce directamente en la creación de nuevas oportunidades laborales para los colombianos. Para responder a la apertura de tiendas y al calendario comercial de fin de año, la compañía proyecta superar los 1.300 colaboradores directos durante el segundo semestre. Este personal estará enfocado en atender la alta demanda de campañas clave como Aniversario, Black Days y Navidad. Cabe resaltar que esta incorporación de talento se suma a los 6.000 trabajos directos e indirectos que la empresa ya genera actualmente.

Los objetivos a largo plazo de la organización son igual de contundentes. Los planes se extienden hasta 2030, periodo en el que la compañía proyecta invertir cerca de $25.000 millones. Esta hoja de ruta incluye los siguientes hitos de expansión:

Apertura de 83 nuevas tiendas distribuidas en los próximos años.

Se inaugurarán 22 locales en 2027, 23 en 2028, 22 en 2029 y 16 en 2030.

Generación de alrededor de 1.000 nuevos empleos durante este periodo.

Mantenimiento de un crecimiento promedio cercano al 25 % anual.

Finalmente, la inversión estará dirigida a incorporar tecnología, fortalecer la infraestructura y desarrollar nuevos negocios. Como parte de esta evolución, la empresa avanza en la adquisición de una marca que ya opera en el mercado y trabaja en la creación de una nueva marca propia para llegar a nuevos segmentos de consumidores.