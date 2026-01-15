CANAL RCN
Shock: participante abandonó las instalaciones de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Esta es la razón por la que un jugador abandonó las instalaciones de la casa más famosa del país.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

enero 15 de 2026
09:01 p. m.
Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia se encuentran atravesando por la primera semana de competencia. Por esto, las enemistades cada vez más se han ido evidenciando durante el paso de los días.

Sin embargo, una inesperada noticia asombró a todos los participantes del juego, pues, se logró hacer uso de uno de los poderes más polémicos de la competencia.

¿Quién abandonó La Casa de los Famosos Colombia?

El 'jefe' recibió a los participantes con una inesperada sorpresa ya que algunos, por cuestiones de azar, se llevaron la ventaja de adquirir distintos poderes a su favor. Durante la dinámica, Tebi recibió el poder de expulsión que, días después, usó a su favor.

Fue así como el hombre tomó la contundente decisión de expulsar a Jay Torres, quien debió abandonar, de manera inmediata, las instalaciones de la casa al pasar al loft de los famosos.

Prueba de salvación en La Casa de los Famosos

Como es de costumbre, la primera prueba de salvación inició por lo que todos tuvieron que usar su icónico disfraz de gusanos para arrastrarse por una superficie resbalosa y llevar tres esferas hasta el punto final de la pista.

Las burlas, los comentarios y hasta la rivalidad salieron a flor de piel durante la prueba ya que no todos lograron obtener los resultados esperados. Pese a los esfuerzos y la alta complejidad del reto, Alexa Torres y Valentino Lázaro fueron los dos finalistas del reto que se definió en la gala principal.

Finalmente, ambas celebridades se tuvieron que enfrentar, una vez más, por medio de un juego en donde debían acumular la mayor cantidad de puntos al encestar esferas de colores. Pese a que los dos pusieron a prueba su velocidad, Valentino Lázaro se convirtió en el ganador de la salvación.

