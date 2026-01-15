CANAL RCN
Definitivo: esta fue la decisión del público con Jay Torres en La Casa de los Famosos Colombia

Tras varios días de aislamiento en el loft de los famosos, el público decidió sobre el futuro del puertorriqueño en la competencia.

Foto: Canal RCN
enero 15 de 2026
09:49 p. m.
Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia se encuentran atravesando por la primera semana de competencia por lo que desde ya se han logrado percibir las fuertes enemistades que habitan en el reality del Canal RCN.

Por esto, desde el primer día se dio a conocer la contundente decisión del ‘Jefe’ al otorgar poderes a algunos famosos. Dentro de estos se encontró el poder de la expulsión que, sin duda alguna, fue utilizado de manera estratégica el pasado martes.

Futuro de Jay Torres en La Casa de los Famosos Colombia

Tebi Bernal protagonizó uno de los hechos más insólitos hasta ahora en la competencia ya que el hombre obtuvo el poder de expulsar de la casa a uno de sus compañeros.

Durante una de las galas más recientes del juego, el famoso tuvo la ardua labor de eliminar a uno de los jugadores. Pese a que su decisión se debatió en dos elecciones, entre Jay Torres y Yuly Ruiz, el hombre decidió que el puertorriqueño debía abandonar la casa.

Cabe aclarar que ningún participante puede eliminar a otro por lo que el cantante tuvo que dirigirse al loft de los famosos para estar varios días en soledad y tratar de convencer al público para tener la oportunidad de volver a la competencia.

Pese a que algunos internautas manifestaron que el artista no había utilizado a su favor la soledad, otros defendieron su posición al resaltar que Torres se encontraba en desventaja al ser el único extranjero en la competencia.

Tras varios días de votación, el público eligió que Jay Torres debía ingresar una vez más a las instalaciones de la casa más famosa del país.

Participantes en riesgo de eliminación

Por otro lado, los participantes tuvieron la oportunidad de enfrentarse en una reciente jornada de salvación en la que los giros fueron protagonistas. Pese a los poderes y beneficios obtenidos, la placa finalmente se conformó.

Estos son los participantes que deberán ingresar, por primera vez en la tercera temporada, al cuarto de eliminación este próximo domingo 18 de enero: Nicolás, Yuli, Renzo, Luisa, Lorena, Valentino y Tebi.

