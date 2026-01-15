CANAL RCN
Tendencias

Tormenta en La Casa de los Famosos Colombia: nominación genera dilemas entre los participantes

Tras la primera jornada de nominación, los participantes ya han protagonizado serios enfrentamientos.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

enero 15 de 2026
05:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran atravesando por su primera semana de competencia. No obstante, a pocos días del inicio, las rencillas ya se han hecho notar más que nunca.

A dichas polémicas, que incluso vienen del pasado, se sumó la más reciente actividad de nominación con la que todos los participantes tuvieron la oportunidad de sincerarse ante las conductas que han interferido en la competencia.

¿Polémica confesión?: Bad Bunny afirma que Arcángel es el cantante más importante del género
RELACIONADO

¿Polémica confesión?: Bad Bunny afirma que Arcángel es el cantante más importante del género

Conflictos en La Casa de los Famosos Colombia

No cabe duda que algunas de dichas rencillas han estado influenciadas por asuntos que ocurrieron por fuera de la casa en años pasados. Por esto, los dilemas entre Valentino Lázaro, Marcela Reyes y Mariana Zapata han acaparado la atención de miles de fanáticos del programa, quienes han emitido sus propios juicios sobre la tensa discusión.

Sin embargo, ya han nacido más confrontaciones en el juego, pues Valerie y Manuela protagonizaron un inquietante momento, en medio de la nominación, ya que la barranquillera emitió su voto en contra de Gómez. Fue así como el sentimiento de rivalidad no se hizo esperar ya que incluso Sofía Jaramillo y Sara Uribe dieron su punto de vista sobre los hechos.

“Yo siento que ya cazaste una pelea con Manuela, la nominaste y ahora eres su enemiga número uno”, explicó Sofía.

Así mismo, Sara Uribe manifestó que, aunque ella conoce la personalidad de Manuela, siente que los votos hacen parte del juego por lo que las peleas pueden resultar “innecesarias”.

Por su parte, Valentino Lázaro salió en defensa de Gómez al manifestar que la mujer no se habría molestado por los votos, sino por un polémico comentario en el que la compararon con un “mueble” dentro de las instalaciones de la casa más famosa del país.

“Yeison te odiaba”: Ciro Quiñonez se despacha contra Giovanny Ayala al recordar a Yeison Jiménez
RELACIONADO

“Yeison te odiaba”: Ciro Quiñonez se despacha contra Giovanny Ayala al recordar a Yeison Jiménez

Nominados en La Casa de los Famosos Colombia

Tras una contundente jornada de votaciones, estos fueron los participantes que se encuentran en riesgo de ser eliminados del juego:

  • Nicolás Arrieta: nominado por Renzo.
  • Beba de la cruz: nominada por la líder de la semana.
  • Marilyn Patiño: nominada por el público.
  • Renzo Meneses: nominado por el público.
  • Lorena Altamirano: nominada por la casa.
  • Luisa Cortina: nominada por la casa.
  • Yuli Ruíz: nominada por Johanna Fadul.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

¿Polémica confesión?: Bad Bunny afirma que Arcángel es el cantante más importante del género

Yeison Jiménez

Polémicas declaraciones de Giovanny Ayala: ¡Contó razón por la que no fue al homenaje de Yeison Jiménez!

Yeison Jiménez

“Yeison te odiaba”: Ciro Quiñonez se despacha contra Giovanny Ayala al recordar a Yeison Jiménez

Otras Noticias

Artistas

Murió reconocido cantante de merengue: Wilfrido Vargas lo despidió con triste mensaje

El mundo del merengue está de luto tras la muerte de Reymond Durán, vocalista de Sin Fronteras; Wilfrido Vargas lo despidió con un mensaje que conmovió al gremio musical.

Becas

La Fundación Carolina abre 736 becas para estudiar en España en 2026–2027

La Fundación Carolina abrió oficialmente la 26ª Convocatoria de Becas para el curso académico 2026–2027, una de las oportunidades más amplias de cooperación educativa entre España y América Latina

Automovilismo

Estos fueron los carros más buscados en internet durante 2025

Salud mental

¿Deudas a cambio de likes?: uno de cada cinco jóvenes se ha endeudado para aparentar en redes

Mercado de Fichajes

El 'killer' sudamericano que está buscando América de Cali: Tulio Gómez confirmó diálogos