Tormenta en La Casa de los Famosos Colombia: nominación genera dilemas entre los participantes

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran atravesando por su primera semana de competencia. No obstante, a pocos días del inicio, las rencillas ya se han hecho notar más que nunca.

A dichas polémicas, que incluso vienen del pasado, se sumó la más reciente actividad de nominación con la que todos los participantes tuvieron la oportunidad de sincerarse ante las conductas que han interferido en la competencia.

Conflictos en La Casa de los Famosos Colombia

No cabe duda que algunas de dichas rencillas han estado influenciadas por asuntos que ocurrieron por fuera de la casa en años pasados. Por esto, los dilemas entre Valentino Lázaro, Marcela Reyes y Mariana Zapata han acaparado la atención de miles de fanáticos del programa, quienes han emitido sus propios juicios sobre la tensa discusión.

Sin embargo, ya han nacido más confrontaciones en el juego, pues Valerie y Manuela protagonizaron un inquietante momento, en medio de la nominación, ya que la barranquillera emitió su voto en contra de Gómez. Fue así como el sentimiento de rivalidad no se hizo esperar ya que incluso Sofía Jaramillo y Sara Uribe dieron su punto de vista sobre los hechos.

“Yo siento que ya cazaste una pelea con Manuela, la nominaste y ahora eres su enemiga número uno”, explicó Sofía.

Así mismo, Sara Uribe manifestó que, aunque ella conoce la personalidad de Manuela, siente que los votos hacen parte del juego por lo que las peleas pueden resultar “innecesarias”.

Por su parte, Valentino Lázaro salió en defensa de Gómez al manifestar que la mujer no se habría molestado por los votos, sino por un polémico comentario en el que la compararon con un “mueble” dentro de las instalaciones de la casa más famosa del país.

Nominados en La Casa de los Famosos Colombia

Tras una contundente jornada de votaciones, estos fueron los participantes que se encuentran en riesgo de ser eliminados del juego: