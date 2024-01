"Lo barato sale caro": Marcela Reyes fue víctima de biopolímeros otra vez

La reconocida DJ de guaracha Marcela Reyes, quien en ocasiones anteriores ha generado polémica por sus conflictos amorosos y sus opiniones sobre otras figuras públicas, ha vuelto a ser noticia debido a las consecuencias de un procedimiento estético que le ha afectado su salud. Al igual que muchas mujeres, incluyendo algunas famosas, fue engañada por médicos que le prometieron resultados increíbles y saludables, pero en realidad le inyectaron biopolímeros.

La cirugía de glúteos de Marcela Reyes

Cabe resaltar que no es la primera vez que Marcela Reyes cae en una de estas trampas. En una ocasión anterior, supuestos especialistas le inyectaron esta peligrosa sustancia en sus glúteos, lo que le trajo graves consecuencias de salud.

Esa vez, la DJ decidió mostrar en redes sociales el estado de su recuperación después de someterse a una extracción de estos implantes. Sin ninguna pena, mostró las cicatrices que este procedimiento le había dejado. En cada glúteo se pudieron apreciar las marcas ocultas bajo micropore.

Por fortuna, su recuperación fue exitosa. Sin embargo, esta situación es motivo de preocupación, ya que el mal uso de los biopolímeros puede provocar graves daños en la salud, incluso llegando a ser mortales.

Le inyectaron biopolímeros en los labios a Marcela Reyes

Lamentablemente, la DJ volvió a ser víctima de los biopolímeros, pero esta vez con inyecciones en sus labios. Según el testimonio que dio en redes sociales, acudió a un establecimiento para que le inyectaran ácido hialurónico con el fin de darle más volumen a sus labios.

Sin embargo, después de haberse realizado una resonancia magnética se observó que tenía biopolímeros encapsulados en su cuerpo, lo que le generó gran preocupación.

Pese a que esta sustancia puede llegar a ser mortal si se expande por el cuerpo y no se le realiza una correcta extracción, Reyes afirmó que prefería no hacerse ninguna cirugía y que, hasta el momento, no le ha causado ningún dolor ni molestia.

“Tienen que tener mucho cuidado, a veces lo barato puede salir muy caro (....) Ya tengo la lección aprendida”, afirmó la creadora de contenido, advirtiendo a sus seguidoras que antes de realizarse cualquier procedimiento deben revisar muy bien en dónde y en manos de quien pondrán su cuerpo.

Adicionalmente, Reyes le recomendó a sus seguidoras que en caso de tener biopolímeros y que no les haya quedado ninguna molestia, sería mejor no hacer el retiro de los mismos, ya que esta cirugía es bastante tediosa.

“Si no te está molestando, no lo toques, déjalo ahí tranquilo (...) Yo prefiero dejarlo quieto”.

Es importante resaltar que este tema se ha convertido en un problema de salud pública, debido al alto número de mujeres afectadas por estas malas prácticas. Las autoridades sanitarias han advertido sobre los peligros de este tipo de procedimientos, y es necesario que se tomen medidas para evitar que más personas sufran las consecuencias de inyecciones de biopolímeros.

El caso de Marcela Reyes ha vuelto a poner en evidencia la necesidad de contar con regulaciones más estrictas en el ámbito de la estética, para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes deciden someterse a este tipo de tratamientos.