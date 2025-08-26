Importante e icónica actriz de El Chavo del 8 tuvo que ser hospitalizada de emergencia: este es su estado de salud

En las últimas horas, se conoció que los seres queridos de una de las actrices más icónicas de El Chavo del 8 vivieron un momento de susto porque ella tuvo que ser hospitalizada.

Se trata de María Antonieta de las Nieves, más conocida como 'La Chilindrina', que presentó múltiples síntomas de una aparente ansiedad severa y tuvo que ser internada en una entidad hospitalaria el pasado miércoles 20 de agosto de 2025.

La noticia fue confirmada por el medio TVNotas, que habló con una mujer que se identificó como una amiga de 'La Chilindrina' y reveló que la actriz ya había tenido un episodio de ansiedad similar, pero que el de esta vez fue más fuerte.

Además, también informó que había notado que María Antonieta de las Nieves había tenido problemas para hablar y comer durante los últimos días y que esos fueron algunos de los síntomas de alarma.

¿Cuál es el diagnóstico de María Antonieta de las Nieves, más conocida como 'La Chilindrina' en El Chavo del 8?

Después de una serie de exámenes de rigor, los médicos informaron que lo que experimentó 'La Chilindrina' no fue una crisis de ansiedad, sino que se le bajaron los niveles de sodio.

Además, los especialistas referenciaron que esa baja de sodio puede estar relacionada con un deterioro neurológico y que, en consecuencia, es fundamental estar en controles constantes.

Es así como puede ser posible que, mientras que María Antonieta de las Nieves se termina de recuperar, sus shows se detengan por un momento. Esto teniendo en cuenta que aún asiste a teatros para actuar como la icónica 'Chilindrina'.

¿La Chilindrina sigue hospitalizada?

En los últimos días, Verónica Fernández, la hija de María Antonieta de las Nieves, atendió unas preguntas del medio TVNotas y confirmó que lo que le pasó a su madre fue que se le bajó el sodio.

Asimismo, la hija de 'La Chilindrina' indicó que su madre ya recibió el alta médica y que se encuentra en su casa guardando reposo.

María Antonieta de las Nieves, que es oriunda de la Ciudad de México, tiene 78 años en la actualidad.