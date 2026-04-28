¿Del amor al odio?: Mariana estalla contra Valentino y se fragmentan las estrategias en La Casa

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia ya conformaron el top 8 del juego y todos han manifestado su interés por seguir dentro de la competencia que ha fragmentado las relaciones personas en más de una ocasión.

Sin embargo, las recientes confrontaciones entre los grupos previamente conformados ya son tema de interés en redes sociales, pues ahora Mariana Zapata y Valentino Lázaro dieron a conocer sus más contundentes diferencias a la hora de convivir.

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¿Qué pasó entre Mariana Zapata y Valentino Lázaro?

Una de las decisiones más contundentes dentro de la recta final en el juego ha sido el cierre de la habitación tormenta en la cual habitaban Alejandro, Tebi, Alexa y Valentino. Por esto, los cuatro jugadores ahora tuvieron que pasar a acomodarse en la habitación calma para convivir con sus contrincantes.

Pese a que Valentino siempre perteneció a dicha habitación, su regreso no ha sido del agrado para todos ya que Mariana protagonizó una reciente confrontación con el hombre al manifestar su incomodidad por la cantidad de cajones que ha tenido que ceder a sus demás compañeros.

Aunque las diferencias empezaron entre la antioqueña y Alexa, Valentino decidió intervenir en la polémica al manifestar que no era justo que todos los demás posean menos de cinco cajones cuando actualmente Zapata tendría a su disposición siete.

El asunto generó una contundente discusión entre ambos ya que manifestaron que no se encontraban de acuerdo con el tono utilizado tanto para hacer el reclamo como para responder ante la crítica.

El nuevo enfrentamiento se desarrolló en el marco de una nueva conversación entre Zapata y Lázaro con el que la mujer le manifestó su inconformidad con sus actitudes frente a las recientes actuaciones por parte de Juanda Caribe.

¿Qué pasó entre Mariana y Beba?

Así mismo, la polémica se ha intensificado entre las dos famosas ya que ambas dieron a conocer sus amplias diferencias en la competencia tras las recientes discusiones que se generaron por temas convivenciales.

Por su parte, Beba expresó su intolerancia con las actitudes que su compañera ha desarrollado en su contra. Por esto, declaró que ahora su juego continuará de manera aislada.