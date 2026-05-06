Contundente: Mariana Zapata enfrentó a Violeta Bergonzi tras fuertes comentarios en La Casa

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia iniciaron la decimoséptima semana de competencia con novedades inesperadas y contundentes decisiones por parte del ‘Jefe’, quien decidió que era hora de que la antigua habitación tormenta fuera utilizada como parte del servicio vip para nuevos visitantes.

La primera visita correspondió a Violeta Bergonzi, quien llegó a la casa más famosa del país para revolucionar el juego de todos y poner a prueba a varios de los famosos, quienes no dudaron en expresar su inconformidad con dicha visita.

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¿Qué pasó entre Violeta y Mariana?

La presentadora no se quedó con nada tras su llegada a la casa más famosa del país, pues esta decidió romper el hielo con su auténtica personalidad al hacer distintos comentarios sobre los asuntos más polémicos de las últimas semanas.

Juanda Caribe y Mariana Zapata estuvieron en el centro de la conversación ya que la mujer manifestó, en reiteradas ocasiones, que estos podrían llegar a sostener un vínculo sentimental formal al salir del reality.

Así mismo, algunas frases relacionadas al olor de las zapatillas que Mariana le prestó a la visitante fueron centro de disgustos ya que la participante manifestó sentirse incómoda con varias de sus afirmaciones.

“Para nadie es un secreto que estabas tirando pullas, me parece muy fuerte lo de los zapatos. Lo piensa Valentino, Alejandro y ‘Campanita’. Ya sabes cómo funciona esto acá y cuando dijiste eso Valentino viene y me dice que no tengo pecueca en los zapatos (...) ellos saben la repercusión de un comentario así”, expresó.

Por esto, Bergonzi tomó un espacio para disculparse con la participante en compañía de Juanda Caribe con quien también tuvo diferentes cruces de palabras desde que llegó a las instalaciones del lugar.

“Si te sentiste atacada, en ningún momento. Sigo pensando que eres de las mejores que me atendió en la casa. Quiero que sepas que cuando la gente es noble, no es consciente de cómo expresar sus sentimientos y es válido”, afirmó.

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¿Qué pasó entre Valentino y Violeta?

Otra de las discusiones que se desataron fue protagonizada por Bergonzi y Valentino ya que, mientras se encontraban cocinando, los dos famosos tuvieron serias diferencias sobre la percepción que el hombre tiene sobre su propio físico.

Ante esto, Lázaro decidió dirigirse a la habitación del poder para romper en llanto y expresar que la mujer no tenía las razones suficientes para hablar sobre su dilema personal.