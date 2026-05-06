Los datos más curiosos del primer año del papa León XIV que pocos conocen

El 8 de mayo, Robert Francis Prevost asumió como el nuevo líder de la Iglesia católica bajo el nombre de León XIV, convirtiéndose en el primer pontífice nacido en Estados Unidos.

Con nacionalidad peruana y una trayectoria marcada por más de dos décadas como misionero en Perú, su llegada al Vaticano generó expectativa por el rumbo que tomaría la Iglesia.

Un año después, su pontificado deja varios detalles llamativos que van más allá de lo estrictamente religioso.

¿Cómo ha sido el primer año del papa León XIV?

A diferencia de Francisco, León XIV ha adoptado un estilo mucho más reservado. Evita declaraciones espontáneas, escucha con atención y toma decisiones sin apresurarse.

Además, ha retomado tradiciones que su antecesor había dejado de lado, como el uso de la mozzetta roja en actos oficiales y el regreso a los apartamentos papales del Palacio Apostólico. También volvió a utilizar la residencia de verano en Castel Gandolfo.

Siguiendo la línea de León XIII, el pontífice ha centrado su mensaje en temas sociales. Uno de los puntos más llamativos ha sido su insistencia en alertar sobre los riesgos de la inteligencia artificial, señalando que puede derivar en “control social” y afectar el medio ambiente por la explotación de recursos.

En su texto “Dilexi Te”, puso la lucha contra la pobreza en el centro de la misión de la Iglesia. Durante una gira por África, denunció las desigualdades, la corrupción y la explotación de recursos por parte de “tiranos”.

También ha mantenido una postura firme en defensa de los migrantes y anunció visitas a Canarias y Lampedusa, puntos clave de llegada de personas provenientes de África.

¿Cómo es la relación entre el papa León XIV y Donald Trump?

Uno de los momentos más tensos de su primer año fue su enfrentamiento con Donald Trump.

Aunque inicialmente fue prudente, con el paso de los meses endureció su discurso frente a políticas migratorias y posturas bélicas. La tensión escaló cuando calificó como “verdaderamente inaceptable” la amenaza de destruir Irán.

Trump respondió señalándolo como “DÉBIL en materia de crimen, y terrible para la política exterior”. Ante esto, el papa afirmó tener el “deber moral de expresarse” contra la guerra, marcando una posición clara frente a la política internacional.

El reto del papa para unir a una iglesia dividida

León XIV ha insistido en la unidad en medio de tensiones entre sectores conservadores y reformistas. Su lema, “In Illo uno unum” (Uno en Cristo), refleja esa intención.

Entre sus decisiones, permitió nuevamente la misa en latín en la basílica de San Pedro, lo que generó respaldo en sectores tradicionalistas. También convocó a cardenales de todo el mundo a dos concilios en Roma para ampliar la participación en decisiones clave.

Sin embargo, ha tenido que enfrentar desafíos como los de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que ha cuestionado su autoridad.

¿Cómo es la vida cotidiana del papa León XIV?

Más allá de su rol, León XIV tiene hábitos que lo acercan a la vida cotidiana. Es aficionado al tenis y la natación, utiliza un reloj inteligente y dedica tiempo al deporte durante sus días libres.

Originario de Chicago, es seguidor del equipo de béisbol White Sox y no pierde la oportunidad de repetir su eslogan cuando lo escucha en la calle.

Además, mantiene una rutina curiosa: juega diariamente Wordle, compitiendo con su hermano John en este popular juego de palabras.