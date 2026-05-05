Equipo de Yeison Jiménez inició acciones legales por fraude y suplantación de su marca

Un nuevo capítulo legal se encuentra siendo protagonizado por el equipo legal del cantante Yeison Jiménez ya que, por medio de un reciente comunicado, anunciaron que la marca del artista ha sido suplantada por medio de la clonación de su sitio web.

Ante los fraudes que se han presentado, el equipo del caldense anunció acciones legales y emitió recomendaciones a los clientes que deseen adquirir sus productos por medio de la página oficial del cantante.

Fraude y suplantación de la marca de Yeison

Según la compañía de Yeison Jiménez, se identificó el sitio web fraudulento que se ha encargado de suplantar la identidad de la marca oficial mediante la clonación de su interfaz gráfica y el uso no autorizado de la propiedad intelectual. Dicho portal ofrece productos que nunca son entregados, constituyendo una modalidad de estafa.

Así mismo, la organización dio recomendaciones para garantizar la seguridad de sus transacciones y la autenticidad de los productos por medio de los únicos canales autorizados:

Verifique la URL: antes de realizar la compra debe asegurarse de estar en uno de los dominios oficiales mencionados anteriormente.

Desconfiar de ofertas inusuales: los sitios de suplantación utilizan precios irreales para atraer víctimas rápidamente.

Reportar irregularidades: si ha sido víctima de este portal o detecta otros sitios sospechosos, se solicita informar de inmediato a los correos oficiales.

Acciones legales por parte de la empresa de Yeison Jiménez

“El equipo jurídico de la organización ya ha iniciado las acciones legales pertinentes contra los responsables de estas plataformas y ha notificado a los proveedores de servicios sobre el uso indebido de la marca para actividades criminales”, se lee en el comunicado.

Finalmente, la compañía explicó cuáles son las opciones de pago disponibles para realizar cualquier compra oficial por medio de los canales legales como Wompi de Bancolombia.