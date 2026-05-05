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Confirmaron los próximos dos visitantes que llegarán a La Casa de los Famosos

Los presentadores del reality confirmaron la identidad de los dos próximos invitados que llegarán al recinto.

Foto: Canal RCN
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Noticias RCN

mayo 05 de 2026
09:02 p. m.
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La nueva semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia ha dado giros inesperados ya que el ‘Jefe’ anunció sustanciales cambios para los próximos días que serán clave para poder obtener beneficios.

Por esto, la experiencia vip se inauguró en esta temporada y todos los habitantes tendrán que ofrecer un servicio de calidad si quieren ser los favoritos de la dinámica.

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¿De qué se trata la experiencia vip?

Todo inició con la apertura de la habitación tormenta ya que dicho espacio fue adecuado para simular una lujosa habitación de hotel que recibirá día a día a un huésped diferente. La primera visita corrió por cuenta de Violeta Bergonzi, quien arribó al lugar con entusiasmo para poner a prueba a todos los famosos.

Las reglas del juego fueron claras ya que cada participante tuvo que apropiarse de un papel específico dentro de un hotel para atender a la famosa. La llegada de la presentadora generó gran impacto ya que varios participantes manifestaron su inconformidad con algunas de las afirmaciones que esta hizo desde su llegada.

¿Quiénes son los dos próximos visitantes?

La gala más reciente se prestó para que los presentadores dieran a conocer la identidad de los dos próximos huéspedes que llegarán al recinto. Se trata de Rogelio Pataquiva, el famoso personaje interpretado por el reconocido presentador y comediante Hassam.

El tercer visitante que tendrá la oportunidad de vivir un día en la casa más famosa del país será la actriz Kimberly Reyes, quien llegará a revolucionar el juego con su belleza y sus exigencias durante la dinámica.

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Violeta Bergonzi llora tras salir de La Casa

Por otro lado, la presentadora tuvo la oportunidad de sincerarse con los presentadores durante la gala más reciente ya que rompió en llanto al manifestar que los famosos habían malinterpretado algunas de sus palabras ya que su intención no fue generar incomodidad.

Esto a raíz de que tuvo diferencias con ‘Campanita’ al hacer comentarios sobre sus bailes y, posteriormente, sostener una seria conversación con Valentino al haber manifestado su inconformidad con los comentarios que hizo sobre su propio físico.

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