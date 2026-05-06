Capturan a Los Bárbaros, quienes estuvieron detrás del secuestro de un concejal en Cundinamarca

La Policía llevó a cabo la operación Cuarzo contra el secuestro y la extorsión en Bogotá, Barranquilla, Cúcuta y 10 departamentos. El resultado fue la captura de 121 personas e incautación de 318 elementos, incluyendo material de guerra, vehículos y armas.

Las autoridades destacaron la desarticulación de la banda Los Bárbaros, la cual estuvo detrás del secuestro del concejal de Rionegro, Cristian Norbey Ospina Garzón, y dos ingenieros. El crimen ocurrió en agosto de 2025.

Concejal fue secuestrado con dos ingenieros

Estas personas fueron citadas en Silvania, donde presuntamente iban a comprar dólares a bajo costo y construir cabañas. Sin embargo, esto fue una fachada para cometer el crimen.

Las víctimas fueron amenazadas con pistolas y golpeadas para robarles las pertenencias junto con la información bancaria. Horas después, estas personas fueron liberadas.

Durante la operación, ubicaron a cinco miembros de esta banda en las localidades de Puente Aranda y Kennedy, y en los municipios de Silvania y Yopal.

La fachada que usaron los secuestradores

Por medio de conversaciones por plataformas digitales (como Messenger), se conocieron las conversaciones del concejal con los delincuentes en las que hablaban del falso negocio.

Ospina tiene negocios relacionados en Antioquia, por lo que la construcción de cabañas era una oportunidad que vio con buenos ojos. Antes del secuestro, revisó 150 dólares en un banco, siendo el señuelo para no levantar sospechas y aumentar la confianza.

La citación entonces era para firmar el contrato para finiquitar el negocio. Al sitio, el concejal y los ingenieros llegaron acompañados de una persona que se hacía pasar por comandante de la Policía.

Aparte de robarles dinero y objetos privados, los secuestradores los obligaron a tomarse fotografías con sustancias que parecían drogas. Las amenazas, entonces, eran enfocadas en divulgar estas imágenes si no se acogían a sus órdenes.

Se estima que hurtaron aproximadamente 50 millones de pesos distribuidos en el dinero de las transferencias, elementos y demás. Por causa de los golpes, el concejal resultó con una grave lesión en la nariz.