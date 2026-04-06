Marilyn Patiño sorprendió al dejar a este participante en placa tras su eliminación en la Casa de los Famosos

La noche de este domingo, la gala de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia dejó a los espectadores y a los habitantes en total estado de shock.

La reconocida actriz Marilyn Patiño se convirtió en la más reciente eliminada del programa tras no alcanzar el favor del público en las votaciones, pero su salida no fue silenciosa: en su último acto dentro de la competencia, decidió dejar en la cuerda floja a uno de los estrategas más fuertes del juego, Alejandro Estrada.

En una jornada cargada de tensión, los nominados se enfrentaron al veredicto de la audiencia. Marilyn, quien había reingresado a la competencia con fuerza, no logró conectar lo suficiente con los televidentes en esta etapa crucial, obteniendo apenas el 4.76% de la votación total.

A pesar de su carisma y de haber protagonizado varios de los momentos más comentados de la semana, la actriz tuvo que despedirse de sus compañeros y abandonar el set principal bajo la conducción de Marcelo Cezán y Carla Giraldo.

El golpe final: La nominación de Alejandro Estrada

Como es regla en el formato, el participante eliminado tiene el poder de dejar a un compañero directamente en la "placa" de nominados para la siguiente semana. Sin dudarlo, Marilyn eligió a Alejandro Estrada.

"No es honesto lo que está haciendo él, lo aprecio, lo quiero mucho pero no siento que sea el juego indicado", dijo la reciente eliminada.

De esta manera, Alejandro quedó nuevamente en placa y en riesgo de eliminación de cara al próximo domingo. Cabe anotar que el actor ya ha estaod varias veces pero se ha caracterizado por su fortaleza en la votación, obteniendo hasta un 40%.