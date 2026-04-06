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Millonarios hallazgos fiscales tras auditoría de la Contraloría sobre Empresa Forestal de Huila

La entidad se centró en la siembra de árboles y encontró hallazgos por más de dos mil millones de pesos.

Contraloría.
Foto: Contraloría de la República.

Noticias RCN

abril 06 de 2026
06:47 a. m.
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La Contraloría le puso la lupa a la Empresa Forestal del Huila y encontró millonarios hallazgos fiscales para la vigencia 2022 – 2024. Vigiló la ejecución de una serie de contratos en la plantación de árboles, en los que hubo más de un inconveniente.

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La autoría concluyó con pruebas sobre una deficiente planeación técnica y en labores esenciales. Resulta que la empresa era responsable de un contrato para sembrar árboles en el sur del Huila.

Hallazgos por $2.587 millones

Sin embargo, hubo fallas en la selección de árboles, en las condiciones técnicas, en los mecanismos de control y, en consecuencia, varias siembras de teca, pino oocarpa y eucalipto fueron abandonadas.

La principal consecuencia se evidencia en hallazgos fiscales por 2.587 millones de pesos. Esto ha generado complicaciones en la sostenibilidad ambiental.

Si bien se tuvieron en cuenta las vigencias 2022 – 2024, lo cierto es que los contratos se remontan al periodo 2006 y 2010. Durante esos años, según expuso la Contraloría, no se analizaron con cautela las condiciones geográficas, el clima y demás aspectos relevantes.

Fallos en el cuidado y otras inconsistencias

Con respecto a los árboles, se comprobó que les ha faltado mantenimiento, concretamente en cuanto a la limpieza, plateo, poda y entresacas. Además, se hallaron inconsistencias en los informes frente a las visitas de seguimiento e inventarios.

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Por si fuera poco, el organismo de control precisó que esta inadecuada plantación ha tenido efectos en la correcta administración de los recursos públicos, junto con obstáculos a la hora de poner en marcha acciones correctivas.

“Para la Contraloría, las debilidades identificadas en la gestión de la Empresa Forestal del Huila S. A, materializaron riesgos relevantes para el control fiscal ambiental”, concluyó la entidad tras dar a conocer esta preocupante situación.

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