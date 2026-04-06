Importante participante abrió la puerta para renunciar en La Casa de los Famosos Colombia: ¿qué pasó?

El domingo 5 de abril se llevó a cabo una nueva jornada de eliminación y posicionamiento en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Antes de que se anunciara a Marilyn Patiño como la nueva eliminada del reality, todos los habitantes tuvieron que pararse frente a uno de los famosos que estaban en riesgo para expresarles por qué querían que se fueran de la competencia.

En ese ejercicio, Tebi Bernal fue el participante con más votos en contra y tuvo un fuerte desacuerdo con Valentino Lázaro.

Por lo tanto, pidió la palabra para intervenir y habló de la posibilidad de presentar su renuncia. ¿Qué fue exactamente lo que pasó?

Así fue el cruce entre Tebi Bernal y Valentino Lázaro en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Valentino Lázaro se le posicionó a Tebi Bernal bajo el argumento de que lo considera una persona manipuladora y que estaría tratando de beneficiarse del apoyo que ha tenido Alexa Torrex.

Sin embargo, al final de su intervención, Valentino dejó un mensaje que Tebi consideró que estaba afectando directamente a su familia.

"Para todos los televidentes que están allá afuera y que son papás, espero que a sus hijas nunca se les cruce un hombre como él", dijo Valentino.

En consecuencia, Tebi sintió que el mensaje hacía referencia a su hija e indicó que prefería renunciar si se cruzaban los límites de involucrar a las familias.

"Mi hija y mi paternidad son sagradas. Creo que ya estamos traspasando límites que no son necesarios y, si es a eso a lo que vamos a jugar, me ofrezco a renunciar. Yo sí soy una persona que hace respetar a los suyos", puntualizó.

No obstante, Valentino Lázaro respondió que nunca mencionó a la hija de Tebi, sino que únicamente habló de los televidentes.

¿Cómo quedaron los porcentajes en la última jornada de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En la noche del domingo 5 de abril, Alejandro Estrada fue el participante más votado, mientras que Marilyn Patiño tuvo que volver a salir de la competencia.

Los porcentajes se movieron así: