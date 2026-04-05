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Colombia decidió y hay nueva eliminación en La Casa de los Famosos 3: ¿sorpresivo?

La actriz no logró revertir el resultado tras su regreso al reality y quedó fuera en una votación clave frente a una exigente placa de nominados.

Placa de nominados Casa de los Famosos
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

abril 05 de 2026
09:57 p. m.
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La audiencia de La Casa de los Famosos Colombia 2026 ha tomado una decisión contundente. En la más reciente gala de eliminación, la reconocida actriz Marilyn Patiño abandonó la competencia por segunda vez, cerrando así un ciclo marcado por la controversia y un regreso que prometía cambiar el rumbo del juego.

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A pesar de su trayectoria en la televisión colombiana, el apoyo de sus seguidores no fue suficiente para superar a sus contrincantes en la placa de nominados.

Tras haber sido una de las eliminadas en las recientes semanas de competencia (en una doble eliminación junto a Sara Uribe), la actriz recibió una nueva oportunidad gracias a la dinámica de resurrección, regresando junto a Beba el pasado 27 de marzo.

¿Qué hizo Marilyn Patiño durante su tiempo fuera del reality?

Durante el periodo en el que estuvo fuera de la competencia, Marilyn Patiño mantuvo una presencia activa en redes sociales y espacios digitales, donde compartió reflexiones sobre su paso por el programa y agradeció el respaldo de sus seguidores.

En algunas entrevistas, Patiño también reaccionó a las dinámicas internas de la casa, opinando sobre alianzas, conflictos y decisiones de otros participantes, lo que le permitió mantenerse vigente en la conversación digital alrededor del reality.

Una placa de nominados que definió su salida

Ya de vuelta en el reality del Canal RCN, Marilyn Patiño enfrentó una nueva placa de nominados muy competitiva. La presencia de participantes con fuerte respaldo en redes sociales influyó directamente en el resultado final.

En su última semana dentro de la competencia, Marilyn Patiño se enfrentó a una de las placas más exigentes de la temporada, integrada por Alejandro Estrada, Mariana Zapata, Tebi, Eidevin López y Juan Carlos Arango, siendo superada con contundencia.

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