Esta fue la reacción de Mario Yepes durante la eliminación de Caterin Escobar en MasterChef

La jornada estuvo cargada de emociones tras la eliminación de la reconocida actriz.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
07:17 a. m.
Colombia se encuentra conmocionada ante la reciente eliminación de Caterin Escobar durante el último reto en el que se enfrentó contra Patty, Alejandra y Pichingo en MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Aunque una celebridad debía abandonar la competencia, miles de fanáticos manifestaron su tristeza por las causas que llevaron a que la actriz fuera la jugadora en abandonar la cocina más famosa del país.

¿Mario Yepes reaccionó a la eliminación de Caterin?

Caterin Escobar dejó claro que es una gran cocinera, y no es para menos, pues los chefs recalcaron que es todo un ejemplo a seguir como cocinera, persona, competidora y demás virtudes que exaltaron tras tener que eliminarla del juego.

No obstante, los colombianos se han interesado especialmente por la reacción del exfutbolista Mario Yepes, quien actualmente podría tener una relación sentimental con la reconocida actriz.

Algunos de los recuerdos con los que despidieron a la mujer incluyó un sentido abrazo entre el exfutbolista y Caterin que fue acompañado por sus palabras de agradecimiento tras haber conocido a "seres humanos increíbles".

Pese a que la eliminación de Escobar ha generado impacto entre miles de internautas, el futbolista se tomó sus redes sociales para manifestarse sobre otro asunto ya que su atención se la llevó la clasificación de la Selección Colombia al mundial del 2026.

Por esto, hasta el momento, Yepes aún no se ha pronunciado en sus redes sociales para manifestarse sobre la más reciente eliminación de Caterin Escobar de la cocina de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

¿Cuál fue el error de Caterin Escobar?

La principal razón que llevó a que los chefs decidieran que Escobar debía abandonar la competencia fue porque la mujer dejó un trozo de pita en medio de su preparación.

Por esto, algunos cocineros manifestaron que la actriz le habría dejado el camino fácil a sus demás contrincantes, quienes se sintieron aliviados de no haber sido los eliminados del reto.

