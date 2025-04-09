¡Lágrimas en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia 2025! Esta fue la nueva participante eliminada

Este 4 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2025 y hubo lágrimas tras el veredicto.

Con el paso de los días, los participantes han logrado establecer vínculos muy fuertes y, por lo tanto, cada vez es más difícil cuando a uno le toca abandonar la competencia.

En esta ocasión, el nivel durante el reto de eliminación estuvo muy alto debido a que se enfrentaron cuatro participantes que han sido muy fuertes a lo largo de la competencia.

Sin embargo, uno de ellos cometió un error garrafal que le costó su salida. ¿Quién fue?

Así fue el más reciente reto de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2025

Como ha sucedido en los últimos retos de eliminación de MasterChef Celebrity Colombia 2025, los participantes realizaron preparaciones libres y tuvieron la despensa abierta durante los 60 minutos que duró.

Además, los comensales fueron Nicolás De Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, que desde el principio dejaron claro que querían probar platos en los que se utilizaran técnicas del más alto nivel.

Los cuatro participantes que estuvieron en este reto de eliminación recurrieron a preparaciones que ya tenían en mente, pero, luego de la degustación, se reveló un error que costó muy caro. ¿Quién lo cometió?

Esta fue la nueva participante que quedó eliminada de MasterChef Celebrity Colombia 2025

Luego de que los chefs probaron los cuatro platos y realizaron la correspondiente deliberación, determinaron que la participante que debía abandonar MasterChef Celebrity Colombia 2025 era Cáterin Escobar.

De acuerdo con lo que explicaron, a pesar de que su arroz tuvo un muy buen sabor y su salsa logró un color espectacular, el rollo que presentó quedó con una brida que le jugó muy en contra.

En ese sentido, una vez se informó el veredicto, la cocina quedó conmocionada y hubo múltiples lágrimas por la buena relación que Cáterin Escobar construyó con sus compañeros, con Claudia Bahamón y con los chefs.