Pareja de 'Epa Colombia' se pronunció tras la incautación del celular en la Guarnición Militar: ¿qué dijo?

El pasado 3 de septiembre de 2025, en horas de la tarde, las autoridades informaron que se percataron de que había tres celulares ocultos en la Guarnición Militar a la que trasladaron a 'Epa Colombia'.

La sospecho comenzó en el momento en el que se reportó que desde varias celdas se habían realizado varias llamadas que no estaban autorizadas.

En consecuencia, las autoridades realizaron una inspección detallada y encontraron que los celulares estaban ocultos en las celdas y en algunos baños. Además, de acuerdo a lo que informaron, uno le pertenecía a 'Epa Colombia', la reconocida influencer.

Tras el hallazgo, también se aclaró que se llevará a cabo una indagación para determinar cómo ingresaron los celulares y quiénes estuvieron detrás de ese hecho.

Y, en medio de esa coyuntura, Karol Samantha, la pareja de 'Epa Colombia', rompió el silencio y se pronunció a través de su cuenta de Instagram.

Esto dijo Karol Samantha, pareja de 'Epa Colombia', en medio de la revelación del celular incautado

Luego de que las autoridades revelaron que uno de los celulares era de 'Epa Colombia', Karol Samantha, su pareja, volvió a emitir un pronunciamiento en el que detalló que sigue del lado de la influencer y que espera que su situación judicial pueda resolverse pronto.

"Y mientras muchas personas difaman y les alegra el mal ajeno, nosotros como empresa nos levantamos todos los días con la disposición para dar lo mejor y luchar en medio de tanto caos. Tenemos como ejemplo a la mujer más valiente de todo Colombia y de eso no hay la menor duda", comenzó escribiendo Karol Samantha, la pareja de 'Epa Colombia'.

"Gracias, Daneidy Barrera, por ser ejemplo de superación y generar empleo en Colombia. La justicia divina existe", complementó la pareja de la influencer.

¿Por qué 'Epa Colombia' fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Guarnición Militar?

Francisco Bernate, el abogado de 'Epa Colombia', solicitó el traslado de su defendida debido a que sentía que su integridad estaba en riesgo por la calidad de comida, el hacinamiento y algunas amenazas que recibió.

En ese sentido, la justicia evaluó los argumentos y, tras darse cuenta de que las amenazas se presentaron, aprobó la petición.