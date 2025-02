¿Se les acabó el amor? Marlon reveló si continuará su relación con Karina García al salir del reality

La reciente salida de Marlon Solórzano de La Casa de los Famosos ha generado una ola de comentarios en las redes sociales y medios de comunicación.

La decisión de quién permanecería en el reality se redujo a un enfrentamiento entre él y Karina García, con quien Solórzano inició un romance dentro del programa.

En una entrevista, Marlon compartió sus pensamientos sobre su experiencia en el reality y su sorprendente eliminación.

¿Se acabó el amor?

Según Marlon, su paso por La Casa de los Famosos fue una experiencia inolvidable llena de emociones y enseñanzas. “Me sentí muy agradecido y bendecido de estar allí, de ser elegido entre tantas personas influyentes en el medio. Fue un viaje increíble, conocí a personas maravillosas y viví experiencias únicas. Siempre me mantuve motivado y con ganas de seguir hasta el final”, expresó. A pesar de la competencia intensa y los momentos difíciles, Marlon destacó que su fortaleza mental le permitió mantenerse firme durante todo el tiempo en la casa.

Sin embargo, su salida del reality le causó una gran sorpresa y frustración. A pesar de que Karina García tiene una gran base de seguidores, Marlon admitió que no esperaba ser eliminado, especialmente porque sentía que su comportamiento era ejemplar. “Yo nunca creé conflictos ni discordias, siempre traté de aportar amor y paz a todos. Si se trataba de comportamiento, pensaba que Karina sería la eliminada, no yo”, afirmó. La inesperada decisión dejó al ex concursante en shock, pues sentía que había jugado su mejor carta, tanto en lo personal como en lo público.

El romance con Karina García y sus complicaciones

En cuanto a su relación con Karina García, Marlon admitió que, aunque no hubo una relación oficial dentro del programa, había una conexión especial entre ellos. A pesar de esto, no dejó de cuestionarse ciertos comportamientos de la modelo que fueron criticados tanto por sus compañeros como por los seguidores del programa. En particular, la actitud de Karina con Peluche, cuando mostró más de lo debido frente a las cámaras, no fue del agrado de Marlon, quien se considera una persona muy exclusiva y celosa de su privacidad.

“Esos detalles no me gustaron, no por parte de Peluche, que siempre fue respetuoso, sino por Karina. Soy muy firme con las personas que elijo tener cerca, y ese tipo de comportamientos me hicieron cuestionar muchas cosas”, comentó. A pesar de la situación, Marlon no descartó la posibilidad de hablar con Karina fuera del programa, aunque aclaró que tomaría su tiempo para reflexionar y no actuar apresuradamente.

La relación entre Marlon y Karina parece haber quedado en un punto de incertidumbre, donde las emociones y las experiencias vividas en la competencia se entremezclan con las expectativas del futuro. Marlon finalizó diciendo que, a pesar de todo, se sintió tranquilo al saber que fue honesto y respetuoso con ella durante su tiempo en La Casa de los Famosos. Ahora, todo dependerá de Karina y de cómo evolucione su relación fuera de las cámaras.