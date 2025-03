Marlon Solórzano explotó tras acusación de Karina en La Casa de los Famosos: “Ahora el malo soy yo”

El exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, Marlon Solórzano, se refirió por primera vez a su fugaz romance con Karina García y expresó su descontento con la actitud que la modelo ha mostrado hacia él.

En una reciente entrevista con Buen día Colombia, el creador de contenido aseguró que, pese a la promesa de esperarse mutuamente, su opinión sobre la influenciadora cambió luego de una polémica acusación en su contra.

Marlon Solórzano fue el segundo eliminado por el público en La Casa de los Famosos Colombia, pero en su corta estadía dentro del reality desarrolló una evidente atracción por Karina García, quien continúa en competencia.

Aunque inicialmente ambos se mostraron cercanos y hablaron de continuar su historia fuera del programa, la relación dio un giro inesperado después de que la influenciadora lo acusara de haberla dejado en una mala posición ante la opinión pública.

El punto de quiebre ocurrió durante una reciente dinámica del programa llamada Los Lavaplatos, en la que Karina García y La Abuela se enfrentaron en una batalla de improvisación.

En ese contexto, La Abuela mencionó que la modelo estaba temerosa porque Marlon, desde afuera, observaba cada uno de sus movimientos en la competencia.

Sin embargo, Karina no tardó en responder asegurando que no tenía nada que temer, ya que, según sus palabras, Marlon la habría dejado mal ante todo el país.

Marlon y yo no somos nada. Él me hizo quedar mal ante todo un país, diciendo, analizando y asegurando que lo decepcioné por ahí.

Durante su entrevista con Buen día Colombia, Marlon fue cuestionado sobre las declaraciones de Karina y aseguró que en ningún momento habló mal de ella.

No obstante, dejó claro que, tras analizar su comportamiento, ya no se sentía dispuesto a continuar la relación.

Ahora el malo soy yo. Ya he podido analizar mucho acerca de su comportamiento, entonces es algo muy marcado en ella. Después de ver todo lo que ella ha hecho, ¿ustedes la esperarían? Yo, por ejemplo, no. Uno no va a mendigar amor a nadie, afirmó con contundencia.