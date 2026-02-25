Revelaron un inesperado detalle sobre los conductores de los taxis del caso Diana Ospina: sería pista clave

Los videos del secuestro de Diana Ospina siguen siendo determinantes en la investigación. En esas grabaciones se observa con claridad la participación de dos taxis en el momento en que la mujer es interceptada.

Con el paso de los días, se confirmó que ambos vehículos pertenecen a una misma persona y están afiliados a una empresa de transporte público individual.

Ese detalle abrió un nuevo frente de análisis: ¿quién estaba realmente al volante esa madrugada?

Abogado de la empresa de taxis reveló detalles de la investigación

El director jurídico de Transportes Líes S.A.S., Diego Armando Parra, habló ante los medios y explicó cuál fue la reacción de la empresa al conocer que sus vehículos estaban involucrados.

Requerimos al propietario del vehículo. Como consecuencia de ese requerimiento, nos informó esta mañana que ya se había presentado a la Fiscalía. Presentó una documentación que él tiene respecto de los contratos que celebra con los conductores y la información respecto a los conductores del vehículo de él.

Tras esa verificación, la empresa revisó su sistema interno y encontró información que hoy se convierte en un punto clave dentro del proceso.

Ya una vez revisado en el sistema de la empresa, hay dos conductores autorizados por el propietario, los cuales tuvieron tarjeta de control hasta el mes de diciembre. Desde el mes de diciembre no representaron tarjeta de control. La empresa como tal desconoce quién era el conductor para el día de los hechos.

Conductores de los taxis involucrados no presentaron tarjeta de control desde diciembre: ¿qué significa?

La tarjeta de control es el documento que acredita oficialmente a un conductor para operar un taxi afiliado a una empresa. Allí se registran sus datos y se certifica que está autorizado para prestar el servicio bajo esa razón social.

Según lo revelado por el abogado, los dos conductores registrados en el sistema tuvieron este documento vigente hasta diciembre. Desde ese mes no presentaron la tarjeta ante la empresa.

Esto significa que, internamente, la compañía no tenía actualizado el control sobre quién estaba conduciendo el vehículo al momento del secuestro.

Ahora, mientras la Fiscalía avanza en el esclarecimiento de los hechos, lo revelado por el abogado de la empresa introduce un elemento clave: los conductores registrados no tenían tarjeta de control vigente desde diciembre y la compañía afirma que desconoce quién conducía el vehículo el día del secuestro.