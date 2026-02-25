"Muy duro": esta fue la reacción de Nicolás Arrieta, último eliminado de La Casa de los Famosos, tras la muerte de Yeison Jiménez

Nicolás Arrieta abandonó La Casa de los Famosos Colombia 2026 en la noche del domingo 22 de febrero, por decisión del público.

El youtuber afirmó que, desde su punto de vista, estuvo en la competencia durante el tiempo pertinente debido a que la tensión se estaba comenzando a intensificar con el paso de los días.

Además, expresó que es una persona nueva tras su ingreso a La Casa de los Famosos Colombia 2026 y catalogó lo vivido junto a los otros participantes como una experiencia llena de aprendizajes fundamentales para la vida.

Asimismo, en una entrevista con Semana, a Nicolás Arrieta le consultaron que si ya se había enterado de la muerte de Yeison Jiménez, el reconocido cantante de música popular, y tuvo una emotiva reacción. ¿Cuál fue?

Así reaccionó Nicolás Arrieta, eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026, a la muerte de Yeison Jiménez

En la conversación con Semana, Nicolás Arrieta manifestó que para él fue muy impactante la muerte de Yeison Jiménez y que lo habló dentro de La Casa de los Famosos Colombia 2026 con Manuela Gómez.

"Fue muy fuerte, demasiado duro. Yeison era un gran artista y una gran persona", comenzó expresando el exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

"Me enteré unos segundos antes de que abrieran las puertas de la casa porque Manuela preguntó que si ya habíamos escuchado lo de Yeison Jiménez y nos contó. Quedé impactado, fue muy duro", añadió.

¿Quién se podría ganar La Casa de los Famosos Colombia 2026? Esto dijo Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta, en una entrevista con Pulzo, indicó que ve muy fuerte a Alexa Torrex debido a que no solo es una persona perseverante e inteligente, sino que estudió a la perfección el formato de La Casa de los Famosos Colombia.

Sin embargo, el youtuber también expresó que a él le gustaría que ganara Eidevin o 'Campanita' por la empatía y la bondad que han demostrado desde el primer día de competencia.