Nicolás Arrieta tomó llamativa DECISIÓN tras ser eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Nicolás Arrieta, en la noche del domingo 22 de febrero, fue el más reciente eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

El reconocido youtuber se quedó junto a Tebi Bernal en la sala de eliminación y, tras un largo momento de tensión y nerviosismo, Carla Giraldo reveló que el deportista era el que podía regresar a la 'casa más famosa del país'.

Y es que, en esa jornada, Tebi Bernal recibió el 8.03% de los votos, mientras que Nicolás Arrieta obtuvo el 7.72%.

Tras ese veredicto, el youtuber visitó '¿Qué hay pa' dañar?', el programa que se emite en la App del Canal RCN, y anunció una decisión contundente. ¿Cuál fue?

Esta fue la decisión que tomó Nicolás Arrieta tras su eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026

En el diálogo que tuvo Nicolás Arrieta con '¿Qué hay pa' dañar?', manifestó que no se reintegraría a La Casa de los Famosos Colombia 2026 en caso de que exista la posibilidad de que lo 'revivan'.

"No, hombre, para qué vamos a 'revivir' a los muertos, eso ya pasó. Sinceramente, consideró que se debe respetar al público y si ellos me sacaron, eso es lo que querían", expresó Nicolás Arrieta.

"Revivirme sería decir que se va en contra del público y al volver a entrar podrían sacarme a la semana. Además, me dio muy duro ver a mi novia después del 'congelados' y eso fue un punto de quiebre para mí", añadió.

Sus declaraciones completas fueron las siguientes:

Alejandro Estrada fue castigado en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿por qué?

En la noche del martes 24 de febrero de 2026, el 'jefe' dejó claro que Alejandro Estrada había incumplido una regla y que tenía que asumir las consecuencias.

"Alejandro, en el momento en el que hay música en mi casa, estás aprovechando para hablar con tus compañeros de temas importantes para que no se escuche. Una vez para, tú dejas de hablar de eso, haciéndolo de manera consciente", se comenzó expresando.

"Por esa razón he decidido que dormirás en el calabozo por dos noches. Este es un llamado de atención para que todos cumplan las reglas", se agregó.