Alcalde Galán anuncia que no habrá conciertos en El Campín en lo que resta de febrero

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó el miércoles, 18 de febrero, que en lo que resta del mes no se realizarán conciertos en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

De acuerdo con el mandatario, el concierto que se encontraba programado para el día 28; es decir, el ‘Festival Pa' Gozar y Cantar 2.0’, que contaba con la participación de artistas como Jessi Uribe, Pipe Bueno, Jhonny Rivera, el Charrito Negro, Alzate y Calibre 50, será aplazado para el 28 de marzo.

La medida fue adoptada “con el objetivo de proteger la grama”; por tanto, “en las próximas semanas solo habrá fútbol en El Campín”.

El fútbol es la prioridad:

La suspensión de conciertos en el estadio El Campín permitirá al concesionario Sencia avanzar, exclusivamente, en recuperar la grama, entendiendo que, en este escenario, el fútbol es la prioridad. De hecho, el director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Daniel García Cañón, explicó que:

“En cabeza del alcalde Galán, desde el Instituto se ha venido realizando un puntual llamado y seguimiento a Sencia, siendo enfáticos en que el estado de la cancha era inaceptable para un escenario con la relevancia deportiva del estadio Nemesio Camacho El Campín. Nuestro deber es proteger este patrimonio de la ciudad y garantizar que su infraestructura se mantenga en condiciones acordes con los estándares de calidad y con su destinación principal”.

IDRD reforzará el seguimiento a la recuperación de la grama en los próximos días:

Como parte de su estrategia para reforzar el seguimiento, el IDRD revisará que el plan de choque para intervenir las zonas más afectadas del terreno permita el desarrollo del calendario futbolístico de los equipos capitalinos y el campo de juego cumpla con los estándares requeridos para la participación de los mismos en la Copa Libertadores y, posiblemente, la Sudamericana.

“El Instituto”, se lee en un comunicado reciente, “continuará verificando la ejecución de los compromisos adquiridos, evaluando la evolución del estado del terreno mediante informes técnicos y visitas especializadas. Con base en los resultados del proceso de interventoría, el IDRD adoptará las medidas contractuales y administrativas a que haya lugar, conforme al contrato y la normatividad vigente, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el fútbol profesional y el uso responsable de uno de los principales patrimonios deportivos de Bogotá”.