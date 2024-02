Martha Isabel Bolaños no disimula su atracción por participante en la Casa de los Famosos Colombia: video

Desde su estreno por el Canal RCN y Vix, La Casa de los Famosos Colombia ha sido tendencia en el país, pues se han presenciado momentos únicos que se han hecho virales. En su primera semana, la casa ha empezado a ver alianzas y hasta romances entre los participantes.

Precisamente, uno de los acercamientos que ha dado de que hablar en las últimas horas es el de Martha Isabel Bolaños, reconocida actriz con Juanda, deportista que ha recibido elogios por parte de las mujeres por su belleza.

La atracción entre Martha Isabel y Juanda

En medio de una dinámica de integración en la que los participantes departían en el jacuzzi jugando “la verdad o se atreve”, Bolaños contó frente a todos sus compañeros que Juanda le llamaba la atención y se le hacía el integrante más guapo.

Ante esto, la mujer fue retada a besar en el cuello a su compañero en la casa. A pesar de que este encuentro fue corto, sí hubo tensión y atracción entre ambos.

No obstante, este no fue el único encuentro que tuvieron estos dos famosos. Cuando se encontraban en el cuarto 'cielo', Martha contó que había tenido un sueño con el joven y aunque no reveló de qué se trató exactamente, contó que se trató de uno “muy caliente”.

“Martha, para mí es una mujer, aparte de que tiene un carácter superfuerte y eso me gusta, físicamente es muy linda también”, confesó Juanda ante cámaras.

Por supuesto, este nuevo romance generó molestias en la casa. Isabela Santiago, quien también tuvo un par de cruces con Juanda, expresó su malestar.

"A mí no me gusta el juego, a mí me gustan las cosas claras. "A mí eso de te caliento aquí, te caliento en otro lado, y juega con otras personas, conmigo eso no", sentenció.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos Colombia?

Disfruta de una nueva edición de ‘La casa de los famosos’, sintonice el Canal RCN de lunes a viernes, de 9:00 a 10:00 de la noche. Los fines de semana, sin embargo, la transmisión iniciará a partir de las 8:00.

Además, si quieres ver la señal en vivo 24/7 sin censura, ¿qué esperar para unirte a Vix? Esta plataforma contará con todos los detalles de lo que pasa dentro de La Casa de los Famosos Colombia.