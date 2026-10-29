¿Patrick Stewart saldrá en Avengers: Doomsday? Marvel aclaró qué pasará con el profesor X

La muerte de Patrick Stewart generó reacciones en la industria cinematográfica y entre los seguidores de ‘Star Trek’ y ‘X-Men’. Sin embargo, su nombre volvió a ocupar la atención de los fanáticos de Marvel por una razón particular: el actor todavía tiene una aparición pendiente en la pantalla grande como el profesor Charles Xavier, uno de los personajes más reconocidos de su trayectoria.

Marvel Studios confirmó que Stewart forma parte de ‘Avengers: Doomsday’, la próxima película de la franquicia de los Vengadores. El estudio hizo referencia a esta participación el 29 de octubre de 2026, cuando publicó un mensaje para despedir al intérprete británico, fallecido a los 86 años.

¿Patrick Stewart estará en Avengers: Doomsday como el profesor X?

Sí. Patrick Stewart regresará como el profesor Charles Xavier en ‘Avengers: Doomsday’. La participación del actor fue anunciada oficialmente por Marvel Studios el 26 de marzo de 2025, cuando la compañía presentó una primera lista de integrantes del reparto de la producción. Su nombre apareció junto a otros intérpretes de las películas originales de ‘X-Men’.

La confirmación más reciente llegó con el mensaje de despedida que Marvel Studios publicó en su cuenta oficial de X. En el homenaje, el estudio destacó la interpretación de Stewart como Charles Xavier y señaló que su trabajo definió al personaje para varias generaciones de espectadores, desde ‘X-Men’ hasta ‘Logan’ y ‘Avengers: Doomsday’.

De esta manera, la próxima película de los Vengadores marcará una nueva aparición del actor como el líder de los X-Men. Su participación también tendrá un significado particular para los seguidores de la franquicia, pues será una de sus últimas apariciones cinematográficas y llegará después de su fallecimiento.

¿Qué otros actores de X-Men estarán en Avengers: Doomsday?

Patrick Stewart no será el único intérprete de la saga original de ‘X-Men’ que participará en la película. En el reparto oficial también aparecen Ian McKellen, quien interpreta a Magneto; James Marsden, conocido por su papel de Cíclope; Rebecca Romijn, quien dio vida a Mystique; Alan Cumming, como Nightcrawler, y Kelsey Grammer, recordado por interpretar a Beast.

La presencia de estos actores representa el regreso de varios personajes de las películas de ‘X-Men’ producidas antes de su integración al universo cinematográfico de Marvel. La producción reunirá intérpretes de diferentes franquicias y universos, de acuerdo con la descripción publicada por Disney.