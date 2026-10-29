CANAL RCN
Tendencias

¿Patrick Stewart saldrá en Avengers: Doomsday? Marvel aclaró qué pasará con el profesor X

Tras la muerte del actor británico a los 86 años, Marvel Studios publicó un homenaje en el que recordó su participación en diferentes producciones.

Patrick Stewart saldrá en Avengers_ Doomsday
FOTO: MarvelStudios

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
07:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La muerte de Patrick Stewart generó reacciones en la industria cinematográfica y entre los seguidores de ‘Star Trek’ y ‘X-Men’. Sin embargo, su nombre volvió a ocupar la atención de los fanáticos de Marvel por una razón particular: el actor todavía tiene una aparición pendiente en la pantalla grande como el profesor Charles Xavier, uno de los personajes más reconocidos de su trayectoria.

Falleció el actor Patrick Stewart, el icónico Profesor Xavier de los X-Men
RELACIONADO

Falleció el actor Patrick Stewart, el icónico Profesor Xavier de los X-Men

Marvel Studios confirmó que Stewart forma parte de ‘Avengers: Doomsday’, la próxima película de la franquicia de los Vengadores. El estudio hizo referencia a esta participación el 29 de octubre de 2026, cuando publicó un mensaje para despedir al intérprete británico, fallecido a los 86 años.

¿Patrick Stewart estará en Avengers: Doomsday como el profesor X?

Sí. Patrick Stewart regresará como el profesor Charles Xavier en ‘Avengers: Doomsday’. La participación del actor fue anunciada oficialmente por Marvel Studios el 26 de marzo de 2025, cuando la compañía presentó una primera lista de integrantes del reparto de la producción. Su nombre apareció junto a otros intérpretes de las películas originales de ‘X-Men’.

La confirmación más reciente llegó con el mensaje de despedida que Marvel Studios publicó en su cuenta oficial de X. En el homenaje, el estudio destacó la interpretación de Stewart como Charles Xavier y señaló que su trabajo definió al personaje para varias generaciones de espectadores, desde ‘X-Men’ hasta ‘Logan’ y ‘Avengers: Doomsday’.

De esta manera, la próxima película de los Vengadores marcará una nueva aparición del actor como el líder de los X-Men. Su participación también tendrá un significado particular para los seguidores de la franquicia, pues será una de sus últimas apariciones cinematográficas y llegará después de su fallecimiento.

¿Qué otros actores de X-Men estarán en Avengers: Doomsday?

Patrick Stewart no será el único intérprete de la saga original de ‘X-Men’ que participará en la película. En el reparto oficial también aparecen Ian McKellen, quien interpreta a Magneto; James Marsden, conocido por su papel de Cíclope; Rebecca Romijn, quien dio vida a Mystique; Alan Cumming, como Nightcrawler, y Kelsey Grammer, recordado por interpretar a Beast.

La presencia de estos actores representa el regreso de varios personajes de las películas de ‘X-Men’ producidas antes de su integración al universo cinematográfico de Marvel. La producción reunirá intérpretes de diferentes franquicias y universos, de acuerdo con la descripción publicada por Disney.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Hogar

¿Quiere darle otro aire a su casa? Ideas para remodelarla antes de fin de año

Artistas

Blessd volvió a hablar de su pelea con Feid: "No tengo problemas con nadie"

Artistas

Falleció el actor Patrick Stewart, el icónico Profesor Xavier de los X-Men

Otras Noticias

IDRD

Exdirectora del IDRD habla sobre la responsabilidad de la entidad por el mal estado de la grama en El Campín

Desde el 13 de octubre, conciertos y encuentros deportivos han tenido que ser cancelados en el estadio de la capital del país.

Gobierno Nacional

Gobierno propone cambiar la cotización de empleados a salud en el proyecto de ley de ajuste fiscal

En el documento radicado en el Congreso se especifica esta propuesta.

Liga BetPlay

🔴 EN VIVO 🔴 Nacional vs. Santa Fe por la Liga Betplay 2026: siga el partido aquí

México

Video | Niña sufrió graves quemaduras al incendiarse su disfraz de catrina durante festival escolar en México

Invima

Invima alerta por suplemento que promete ayudar a controlar el azúcar: no tiene registro sanitario