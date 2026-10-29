Blessd volvió a hablar de su pelea con Feid: "No tengo problemas con nadie"

Blessd volvió a referirse al conflicto que protagonizó con Feid. Durante su aparición en el pódcast de Kerry Kambell, el intérprete de música urbana reconoció que hubo un enfrentamiento, aunque dejó claro que no pretende revelar públicamente todos los detalles.

“Yo no quiero ser el que lo saque a la luz, pero fue una pelea”, afirmó Blessd durante la conversación. Posteriormente, describió el episodio como “algo entre dos hombres”, una expresión con la que reiteró su intención de mantener en privado las circunstancias que rodearon el desacuerdo con su colega.

¿Qué dijo Blessd sobre su pelea con Feid?

Blessd habló sobre su relación con varios artistas de la escena urbana colombiana. Al abordar el tema de Feid, insistió en que existieron problemas entre ambos, pero evitó profundizar en las causas y los detalles del enfrentamiento.

Fue una pelea entre dos hombre y ya, algo que pasó, un problema. Así quedó, así va a quedar, pero en este momento yo no tengo problema con nadie. Que Dios lo bendiga, no me interesa la vida de él, fue un inconveniente que se dio. Él y yo sabemos por qué y a mí no me interesa hablarlo y creo que a él tampoco.

La declaración se suma a otras ocasiones en las que Blessd ha hablado sobre el distanciamiento entre los dos reguetoneros. En enero de 2026, durante una transmisión con el creador de contenido Westcol, el artista confirmó que el altercado había pasado a los golpes. En esa ocasión, también manifestó que no le guardaba rencor a Feid y que consideraba el asunto una etapa cerrada.

¿Cuándo ocurrió la pelea entre Blessd y Feid?

El episodio que ha generado especulaciones entre los seguidores de ambos artistas estaría relacionado con la final de la Copa América 2024, disputada entre Colombia y Argentina en Miami, Estados Unidos.

Los rumores apuntaron a un enfrentamiento en una zona privada del Hard Rock Stadium, donde coincidieron varias figuras de la música urbana. Sin embargo, las versiones sobre cómo comenzó el conflicto y sus motivos no han sido esclarecidas por completo.