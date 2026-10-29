Exdirectora del IDRD habla sobre la responsabilidad de la entidad por el mal estado de la grama en El Campín
Desde el 13 de octubre, conciertos y encuentros deportivos han tenido que ser cancelados en el estadio de la capital del país.
Noticias RCN
07:11 p. m.
Sencia, concesionario a cargo de la administración del estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, fue citado a una nueva audiencia el 9 de noviembre, para compartir su versión sobre el problema de la grama que, desde el 13 de octubre, ha obligado a cancelar conciertos y eventos deportivos en el recinto.
El primero en verse afectado fue el partido entre Millonarios y Once Caldas, programado para el día 13 y, desde entonces, otros eventos han tenido que moverse, de fecha o espacio.
Blanca Durán, exdirectora del IDRD, recordó en diálogo con Noticias RCN que “el estadio es de Bogotá. Fue entregado en concesión a Sencia, pero, bajo supervisión de una interventoría y del IDRD”.
Según dijo, la entidad, “tiene toda la responsabilidad porque (el estadio) sigue siendo del Distrito, sigue bajo su supervisión y el contrato lo firmó el IDRD, por eso debe estar constantemente vigilando que se cumpla”.
Errores de supervisión y la falta de inventario:
Durán insiste en que el problema de la grama se debe a “grandes errores de supervisión”, por los que, según dijo, debería entrar a responder la interventoría y “en segundo lugar, el IDRD por no cumplir con la supervisión. 19 conciertos en un año: eso no lo aguanta ninguna grama en el mundo”.
La exdirectora advirtió que “cuando se entregó El Campín a Sencia, lo primero que tenía que hacer el IDRD era un inventario detallado del estado de la grama y cómo se encontraba, para que, a partir de ese estándar, se supiera cómo debía mantenerse. Eso no se hizo”.
El problema, entonces, se da debido a que “el interventor dice que no sabe cómo medir si la grama está o no está bien. El compromiso de Sencia es mantenerla en buenas condiciones, pero el problema es quién define esas buenas condiciones”.
En contra de Sencia podrían aplicarse sanciones económicas; multas que establece el contrato, “cuando hay un incumplimiento, el primer paso es una sanción económica y después pueden venir otro tipo de sanciones más graves (…) si se demuestra que es reiterativo el incumplimiento se puede dar, incluso, la cancelación del contrato”.