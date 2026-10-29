¿Quiere darle otro aire a su casa? Ideas para remodelarla antes de fin de año

Una división nueva, un cielorraso por instalar o un espacio que necesita otra distribución pueden convertirse en obras pendientes durante meses. Para quienes buscan completar estas adecuaciones antes de cerrar 2026, la construcción liviana ofrece opciones cuya ejecución depende del alcance y las condiciones de cada proyecto.

El drywall, los paneles de fibrocemento y las estructuras metálicas livianas forman parte de estos sistemas. Su instalación mediante procesos en seco puede acortar los tiempos frente a algunos métodos tradicionales, aunque no implica que todas las remodelaciones puedan resolverse en el mismo plazo.

¿Qué cambios se pueden hacer con construcción liviana?

Entre sus aplicaciones están la división de ambientes, la instalación de cielorrasos y la renovación de interiores. Estas alternativas se utilizan tanto en viviendas como en establecimientos comerciales que requieren adaptar sus espacios.

Una de sus características es la posibilidad de realizar intervenciones con menor generación de escombros. También permiten organizar las adecuaciones con mayor flexibilidad, de acuerdo con las necesidades de la obra.

Sin embargo, la elección del sistema debe responder a las características de la intervención. El tiempo de ejecución y los resultados dependerán de lo que se quiera modificar, los materiales seleccionados y la planificación. Por eso, hablar de construcción liviana no equivale a garantizar una fecha de entrega para cualquier proyecto.

Las ferreterías también ajustan su oferta

El uso de estos sistemas amplía las necesidades de abastecimiento. Además de los paneles y las estructuras, las instalaciones requieren herramientas y productos de acabado, lo que abre espacio para una mayor variedad de suministros en las ferreterías.

Esta demanda reúne a maestros de obra, contratistas y propietarios. Para los establecimientos, implica actualizar sus conocimientos sobre materiales y tecnologías que permitan atender distintos tipos de adecuaciones.

La construcción liviana será uno de los temas presentes en El Gran Salón Ferretero - International Hardware Fair Colombia, previsto del 5 al 7 de noviembre en Corferias, Bogotá. El encuentro contará con la participación de más de 300 marcas.