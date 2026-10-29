🔴 EN VIVO 🔴 Nacional vs. Santa Fe por la Liga Betplay 2026: siga el partido aquí

Este jueves 29 de octubre, el Estadio Atanasio Girardot de Medellín se viste de gala para albergar uno de los duelos más atractivos del semestre. Atlético Nacional recibe a Independiente Santa Fe a partir de las 8:30 p.m. (hora local), en un compromiso aplazado correspondiente a la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II.

Un choque de trenes entre dos históricos del Fútbol Profesional Colombiano que promete emociones de principio a fin, con la cima del campeonato en juego.

Así llegan ambos equipos al duelo

El conjunto verdolaga llega a este encuentro instalado en la parte alta de la tabla de posiciones. Dirigidos con ambición, los antioqueños marchan en el liderazgo del torneo con 32 puntos tras 15 presentaciones, ratificando su poderío ofensivo y su firme intención de asegurar anticipadamente la clasificación. Además, el cuadro paisa afronta el duelo con confianza tras sumar buenos resultados en sus últimas salidas.

Por su parte, Independiente Santa Fe no se queda atrás. El cuadro cardenal se ubica en el cuarto puesto con 28 unidades, consolidado en el grupo de los clasificados y con la ilusión intacta de dar el golpe en condición de visitante para recortar distancia con la punta.

Los dirigidos por Pablo Repetto viajaron a Medellín con su arsenal disponible, apostando por la experiencia de referentes como Hugo Rodallega para vulnerar la zaga local.

Así va la tabla de posiciones