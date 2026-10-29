CANAL RCN
Internacional Video

Video | Niña sufrió graves quemaduras al incendiarse su disfraz de catrina durante festival escolar en México

Su vestuario se prendió fuego durante una actividad por el Día de Muertos.

Valentina Bernal

octubre 29 de 2026
04:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lo que debía ser una celebración escolar por el Día de Muertos terminó en un accidente que dejó gravemente herida a una estudiante en México.

Zaira, alumna de la secundaria Teodomiro Manzano, ubicada en el municipio de Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo, sufrió quemaduras después de que su disfraz de catrina se incendiara durante un festival.

Mujer británica denunció que su esposo la drogaba y ataba para que otros hombres abusaran de ella
RELACIONADO

Mujer británica denunció que su esposo la drogaba y ataba para que otros hombres abusaran de ella

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el fuego habría comenzado cuando el vestuario de la adolescente entró en contacto con una veladora que formaba parte de un altar de muertos instalado durante la actividad.

¿Cómo se incendió el disfraz de la estudiante?

La emergencia se habría presentado mientras se desarrollaba la celebración escolar. Zaira llevaba un disfraz de catrina elaborado con hojas de tamal, un material que, al entrar en contacto con una llama, puede prenderse con facilidad.

Según la información conocida, una veladora del altar de muertos alcanzó el vestuario y provocó que comenzara a arder. El incidente dejó a la estudiante con lesiones que requirieron atención hospitalaria.

Secretaría de Educación de Hidalgo anuncia investigación

Tras conocerse el accidente, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) expresó su solidaridad con la estudiante y su familia. En un comunicado fechado el 28 de octubre, la entidad indicó que su prioridad es acompañar la recuperación de la alumna y mantener comunicación con sus familiares.

La institución también informó que las autoridades educativas han adelantado acciones de seguimiento en coordinación con las instancias competentes.

Delcy Rodríguez prometió elecciones limpias en Venezuela tras la llegada de María Corina Machado
RELACIONADO

Delcy Rodríguez prometió elecciones limpias en Venezuela tras la llegada de María Corina Machado

Además, anunció una revisión de las circunstancias en las que ocurrió el incidente, con el propósito de esclarecer los hechos, establecer posibles responsabilidades y determinar si es necesario reforzar las medidas de seguridad en los centros educativos.

¿Qué medidas de seguridad recordó la autoridad?

En su pronunciamiento, la Secretaría de Educación recordó que las instituciones educativas cuentan con protocolos de protección civil y atención de emergencias. Estas disposiciones buscan prevenir situaciones de riesgo durante las actividades escolares.

Entre las medidas mencionadas por la entidad se encuentra la prohibición del uso de fuego durante las jornadas educativas. También destacó la importancia de capacitar y coordinar a directivos, docentes, comunidades escolares y autoridades de Protección Civil y Seguridad Pública.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Filipinas

Hubo un fuerte sismo en el mundo HOY 29 de octubre: atento al reporte OFICIAL

María Corina Machado

Delcy Rodríguez prometió elecciones limpias en Venezuela tras la llegada de María Corina Machado

Estados Unidos

Congresistas demócratas piden retirar el apoyo de EE. UU. a las fumigaciones aéreas en Colombia

Otras Noticias

Huila

Luto: murió reconocido periodista y locutor de Colombia

La muerte fue confirmada por un cantante de música popular.

Fútbol

Cristiano Ronaldo se acerca a los 1.000 goles tras marcar hat-trick: así fueron sus anotaciones

El luso fue la máxima figura en el triunfo de Al Nassr.

Comercio

Gobierno estudia la posibilidad de ponerles impuestos a las plataformas de compras en línea

Artistas

Falleció el actor Patrick Stewart, el icónico Profesor Xavier de los X-Men

Invima

Invima alerta por suplemento que promete ayudar a controlar el azúcar: no tiene registro sanitario