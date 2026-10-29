Video | Niña sufrió graves quemaduras al incendiarse su disfraz de catrina durante festival escolar en México

Lo que debía ser una celebración escolar por el Día de Muertos terminó en un accidente que dejó gravemente herida a una estudiante en México.

Zaira, alumna de la secundaria Teodomiro Manzano, ubicada en el municipio de Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo, sufrió quemaduras después de que su disfraz de catrina se incendiara durante un festival.

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De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el fuego habría comenzado cuando el vestuario de la adolescente entró en contacto con una veladora que formaba parte de un altar de muertos instalado durante la actividad.

¿Cómo se incendió el disfraz de la estudiante?

La emergencia se habría presentado mientras se desarrollaba la celebración escolar. Zaira llevaba un disfraz de catrina elaborado con hojas de tamal, un material que, al entrar en contacto con una llama, puede prenderse con facilidad.

Según la información conocida, una veladora del altar de muertos alcanzó el vestuario y provocó que comenzara a arder. El incidente dejó a la estudiante con lesiones que requirieron atención hospitalaria.

Secretaría de Educación de Hidalgo anuncia investigación

Tras conocerse el accidente, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) expresó su solidaridad con la estudiante y su familia. En un comunicado fechado el 28 de octubre, la entidad indicó que su prioridad es acompañar la recuperación de la alumna y mantener comunicación con sus familiares.

La institución también informó que las autoridades educativas han adelantado acciones de seguimiento en coordinación con las instancias competentes.

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Además, anunció una revisión de las circunstancias en las que ocurrió el incidente, con el propósito de esclarecer los hechos, establecer posibles responsabilidades y determinar si es necesario reforzar las medidas de seguridad en los centros educativos.

¿Qué medidas de seguridad recordó la autoridad?

En su pronunciamiento, la Secretaría de Educación recordó que las instituciones educativas cuentan con protocolos de protección civil y atención de emergencias. Estas disposiciones buscan prevenir situaciones de riesgo durante las actividades escolares.

Entre las medidas mencionadas por la entidad se encuentra la prohibición del uso de fuego durante las jornadas educativas. También destacó la importancia de capacitar y coordinar a directivos, docentes, comunidades escolares y autoridades de Protección Civil y Seguridad Pública.