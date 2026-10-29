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Falleció el actor Patrick Stewart, el icónico Profesor Xavier de los X-Men

El intérprete británico falleció en su casa de Los Ángeles, según un comunicado publicado en su cuenta de X.

Patrick Stewart actor británico fallecido
FOTO: AFP

Ángel Ballén

octubre 29 de 2026
03:12 p. m.
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Patrick Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en la serie ‘Star Trek: The Next Generation’ y al profesor Charles Xavier en las películas de ‘X-Men’, murió a los 86 años.

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La noticia se conoció el 29 de octubre de 2026, mediante un comunicado publicado en su cuenta de X, que informó sobre su fallecimiento el día anterior en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos.

El mensaje señaló que el actor estuvo acompañado por su esposa, la música estadounidense Sunny Ozell, durante sus últimos momentos. Según el comunicado, Stewart atravesó un breve proceso asociado con la enfermedad de Alzheimer y la demencia.

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, Stewart comenzó su carrera como actor a los 18 años. Su reconocimiento inicial llegó desde los escenarios, especialmente por su trabajo con la Royal Shakespeare Company a partir de la década de 1960. Sin embargo, su popularidad internacional aumentó cuando fue elegido, a los 47 años, para protagonizar una de las producciones más importantes de la franquicia ‘Star Trek’.

Stewart interpretó al capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek: The Next Generation’, serie emitida entre 1987 y 1994 que continuó el universo de la producción original de la década de 1960. A lo largo de siete temporadas, participó en 176 episodios y consolidó una interpretación caracterizada por la disciplina, el pensamiento racional y la autoridad de su personaje.

Además de su trayectoria en ‘Star Trek’, Patrick Stewart alcanzó reconocimiento en el cine por interpretar al profesor Charles Xavier, también conocido como Profesor X, en las películas de ‘X-Men’ y recientes cameos en Avengers y Doctor Strange.

Stewart se casó tres veces y tuvo dos hijos. En 2013 contrajo matrimonio con Sunny Ozell, su tercera esposa. Aunque comenzó su carrera en el teatro clásico, mantuvo su actividad interpretativa hasta una edad avanzada y dejó una trayectoria asociada tanto a las obras de Shakespeare como a la ciencia ficción televisiva y al cine de superhéroes.

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