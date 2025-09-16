"Me dueles mucho": Valentina Taguado y su emotiva publicación por la eliminación de Valeria en MasterChef Celebrity

Valeria Aguilar terminó su participación en MasterChef Celebrity, siendo la décima eliminada en la producción del Canal RCN. La decisión de los jurados causó gran conmoción entre los demás participantes, quienes se despidieron entre lágrimas de su compañera.

La más afectada fue Valentina Taguado, quien era la mejor amiga de Valeria dentro y fuera de las cocinas. Además de su llanto y su despedida en el set de grabación, compartió un sentido mensaje a través de sus redes sociales, mostrando su tristeza por la eliminación.

La publicación de Valentina para Valeria

A través de sus redes sociales, publicó un sentido mensaje y varias fotos de momentos que vivieron en el programa.

No tengo como explicar lo que estoy sintiendo. Me dueles mucho Valeria Aguilar, MUCHO. GRACIAS a la vida por darme la fortuna de conocerte y tenerte en mi vida para siempre mi princesa. Eres el verdadero ¡YO SI GANÉ! Tienes el poder del amor, la energía, el corazón y el humor. Esta competencia no será lo mismo sin ti, sin la tranquilidad y honestidad que le metes. Que lindo escribir una historia tan linda a tu lado, te admiro demasiado TE AMO INFINITAMENTE hoy, mañana y siempre AMOR Y HUMOR.

Valeria Aguilar y su reacción tras ser eliminada de MasterChef Celebrity Colombia

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Valeria compartió que vio su última aparición acompañada de su familia. "La vida es tan bonita conmigo que me permitió iniciar y terminar esta historia junto a las personas más importantes de mi vida: mi familia".

Además, compartió una foto en donde dejó su último delantal usado en el programa en la cocina del Canal RCN. Su eliminación también generó todo tipo de reacciones en redes sociales.