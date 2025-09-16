Valentina Taguado, Raúl Ocampo y su conmovedora reacción tras la eliminación de Valeria en MasterChef Celebrity

El más reciente capítulo de MasterChef Celebrity sorprendió más de uno con la eliminación de Valeria Aguilar, quien se convirtió en la décima concursante en abandonar la cocina más famosa del país.

Su salida no solo impactó la dinámica del reality, sino que también generó un ambiente de tristeza entre sus compañeros, en especial Valentina Taguado y Raúl Ocampo, quienes rompieron en llanto al despedirse de ella.

Valentina Taguado y Raúl Ocampo rompieron en llanto

Entre lágrimas, Valentina Taguado bajó del balcón para abrazar a Valeria Aguilar en una despedida cargada de emotividad. La concursante aseguró que no entendía la decisión, pues consideraba que su compañera era “una de las mejores” de esta edición.

Por su parte, Raúl Ocampo manifestó que la cocina ya no será la misma sin Valeria Aguilar, sorprendiéndose al superarla en el reto de eliminación. "Sin Valeria la cocina será aburrida, yo creo", dijo el actor entre lágrimas.

¿Qué dijo el jurado por la eliminación de Valeria Aguilar?

Antes de dejar la competencia, el jurado reconoció el paso de Valeria por el programa, resaltando su disposición para aprender y su actitud siempre optimista.

Con palabras de aliento, le recordaron que se despedía con la frente en alto y por la puerta grande, dejando huella en esta temporada de MasterChef Celebrity Colombia.