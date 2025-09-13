Shock en MasterChef Celebrity Colombia 2025: varios 'pesos pesados' están en riesgo de eliminación

La competencia en MasterChef Celebrity Colombia 2025 sigue avanzando y está cerca de vivirse una nueva jornada de eliminación.

En la noche del 12 de septiembre, siete participantes ingresaron a la cocina con delantal negro y tuvieron que enfrentar un exigente reto de salvación.

El objetivo, según se informó desde el principio, era que uno o dos de ellos pudieran cambiar su delantal negro por uno blanco para dejar de estar en peligro de abandonar la cocina más importante y famosa del país.

De esa manera, finalmente, dos participantes obtuvieron el beneficio tras impresionar a los comensales en la degustación. No obstante, cinco denominados 'pesos pesados' tendrán que enfrentarse en el próximo reto de eliminación. ¿Quiénes son?

Así fue el más reciente reto de salvación en MasterChef Celebrity Colombia 2025

El pasado 12 de septiembre, los participantes que tuvieron que estar en el reto de salvación fueron Valeria Aguilar, Raúl Ocampo, Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Nicolás Montero, Violeta Bergonzi y 'Pichingo'.

Luego de que se acomodaron en su estación de cocina, conocieron que uno de ellos iba a tener que asumir el reto de manera individual, mientras que los otros tenían que hacer parejas.

Fue así como Carolina Sabino cocinó por su propia cuenta, mientras que Valeria trabajó con Raúl, Nicolás con 'Pichingo' y Alejandra con Violeta.

Una vez los equipos estuvieron conformados, a los participantes también se les informó que Nicolás De Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch no serían los comensales, sino que había tres jurados invitados.

Con esas instrucciones, todos los equipos participaron en una dinámica de memorizar unos personajes para, posteriormente, encontrarlos en un mapa. En consecuencia, dependiendo del número de hallazgos, se les asignaron la cantidad de preparaciones con café que tuvieron que incluir en su plato.

A Valeria y Raúl les correspondieron seis preparaciones, al igual que a Violeta y Alejandra. Por su parte, tanto a Carolina como a Nicolás y 'Pichingo', les fueron asignadas tres.

Y, finalmente, tras un reto en el que los equipos buscaron la manera de incluir todas esas preparaciones en un solo postre que no solo estuviera bien balanceado, sino que tuviera al sabor del café como protagonista, Violeta y Alejandra se quedaron con el beneficio de la salvación y se quitaron sus delantales negros.

¿Cuáles son los participantes que están en riesgo de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2025?

Tras el veredicto de los jueces invitados, son cinco los participantes que han tenido un rendimiento destacado y tendrán que enfrentarse en el reto de eliminación. Ellos son:

Valeria Aguilar.

Nicolás Montero.

'Pichingo'.

Raúl Ocampo.

Carolina Sabino.

En ese sentido, teniendo en cuenta lo reñido y difícil que estará el reto, Jorge Rausch indicó que no quisiera estar presente, pero que esas son las situaciones que tienen que enfrentar cuando se comienza a cerrar la competencia.