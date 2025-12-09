Luis Fernando Hoyos rompe el silencio: ¿regresará a MasterChef Celebrity?

La ausencia de Luis Fernando Hoyos en los últimos episodios de MasterChef Celebrity ha generado una ola de especulaciones entre los televidentes. El reconocido actor no ha estado presente en varias grabaciones, lo que despertó dudas sobre su continuidad en el reality culinario del Canal RCN.

La regla del delantal negro en MasterChef Celebrity

De acuerdo con la normativa del programa, cualquier concursante que falte a un reto debe reincorporarse portando el delantal negro, símbolo que lo expone de inmediato al riesgo de eliminación. Esta regla se ha aplicado en otras temporadas, aunque la situación de Hoyos resulta particular debido a la prolongación de su ausencia.

La presentadora Claudia Bahamón ha explicado en varias oportunidades que la inasistencia del actor se debe a problemas de salud. En sus intervenciones ha reiterado que, en caso de regresar, Hoyos deberá hacerlo bajo esta condición, generando expectativa entre sus compañeros y los televidentes.

Incluso, Claudia advirtió que el actor está "muy maluco", lo que aumenta la preocupación.

Las palabras de Luis Fernando Hoyos en redes sociales

La incertidumbre aumentó tras la interacción del actor en Instagram, cuando un seguidor le preguntó si volvería a la competencia o si se retiraba definitivamente. Con un mensaje breve pero contundente, Hoyos respondió: “Primero recuperarme… el tiempo lo dirá. ¡Gracias!”.

Esta declaración dejó más preguntas que respuestas, alimentando las dudas sobre su permanencia en MasterChef Celebrity. Por el momento, desde la producción no se ha anunciado ninguna decisión al respecto.