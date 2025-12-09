Claudia Bahamón habló sobre la situación de 'Luisfer' Hoyos en MasterChef Celebrity: ¿Hay decisión?

La ausencia de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity ha generado gran revuelo entre los televidentes y participantes del programa. El reconocido actor lleva varios capítulos sin aparecer en las cocinas del Canal RCN.

Esta situación ha despertado múltiples dudas sobre su continuidad, al punto que Claudia Bahamón, presentadora del reality, lanzó un aviso que fue interpretado como una advertencia directa.

Claudia Bahamón sobre Luis Fernando Hoyos: "Lástima que se pierda el juego"

Bahamón destacó la entrega de los concursantes que día a día enfrentan los retos gastronómicos, pero lamentó que Luis Fernando Hoyos no haya podido compartir esta experiencia.

Según explicó, el actor atraviesa complicaciones de salud que le han impedido regresar al concurso. Sin embargo, la presentadora advirtió que, en caso de reincorporarse, deberá hacerlo bajo la regla del delantal negro, símbolo de riesgo que podría ponerlo en una posición desfavorable.

Lástima que este juego tan fantástico se lo esté perdiendo Luis Fernando, quien, pues, digo yo, si algún día regresa ya debería tener delantales negros acumulados.

Luis Fernando Hoyos rompe el silencio en redes sociales

La incertidumbre creció cuando un seguidor le preguntó directamente en Instagram si planeaba regresar al reality o retirarse definitivamente. El actor respondió con un mensaje breve pero revelador: “Primero recuperarme… el tiempo lo dirá. ¡Gracias!”. Sus palabras dejaron abiertas todas las posibilidades, sin confirmar aún su futuro en la competencia culinaria.

Este mensaje, lejos de aclarar la situación, generó más expectativa entre los fanáticos del programa, quienes ahora se preguntan si volverán a verlo enfrentando los retos gastronómicos o si su paso por la temporada llegó a su fin.