¡Renunció! Así se definió al primer eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2025

La cocina más famosa del país ya comenzó a dejar sus primeras sorpresas. Este miércoles 26 de junio de 2025, se conoció el nombre del primer eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2025 , luego de una exigente prueba de eliminación en la que varios participantes tuvieron que demostrar sus habilidades bajo presión.

En este primer reto definitivo participaron Yesenia Valencia, Jorge Herrera, David Sanín, Mario Alberto Yepes, Rodrigo Candamil y Violeta Bergonzi , quienes cocinaron con la presión de mantenerse en la competencia, pero también con el temor de convertirse en el primero en despedirse de las cocinas de RCN.

Yesenia Valencia, la primera eliminada de MasterChef Celebrity

La sorpresa de la noche fue la salida de Yesenia Valencia, quien a pesar que terminó su plato, decidió abandonar la competencia por voluntad propia. La actriz expresó que no se sentía con la energía ni el ritmo necesario para seguir adelante.

"Mi alma no resiste cosas. Me cuesta mucho competir. Me está costando mucho", dijo Yesenia al momento en el que los chef iban a dar el veredicto final.

Violeta Bergonzi no estuvo de acuerdo con la decisión y le pidió que dejara que los chef tomarán el veredicto final. Por su parte, Jorge Rauch le manifestó que respetaba que no quisiera seguir en la competencia.