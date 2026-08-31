MasterChef Celebrity Colombia: se conoció quién fue eliminado este 31 de agosto

La cocina de MasterChef Celebrity Colombia 2026 vivió este lunes 31 de agosto una nueva noche de eliminación. Tras una competencia marcada por la presión y la exigencia de los jurados, Milena López quedó fuera del programa, convirtiéndose en una de las nuevas bajas de esta temporada del reality del Canal RCN.

La presentadora llegó al capítulo en riesgo junto con Emmanuel Restrepo, Pautips, Víctor Tarazona, Tuto Patiño y Mariana Mozo, quienes también tuvieron que enfrentarse al reto de eliminación para mantenerse en competencia. Los seis participantes recibieron el temido delantal negro y llegaron a la prueba con la obligación de presentar una preparación capaz de convencer a Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

El reto representó una nueva oportunidad para que los concursantes demostraran su evolución dentro de la cocina de MasterChef Celebrity. A medida que avanza la temporada, los errores técnicos, el manejo de los ingredientes, los términos de cocción y la presentación adquieren mayor peso en la decisión final de los chefs.

¿Por qué Milena López fue eliminada de MasterChef Celebrity?

Milena López terminó siendo la participante que menos convenció al jurado durante el reto de eliminación de este 31 de agosto. Su preparación no alcanzó el nivel esperado por los chefs y los aspectos que fueron señalados durante la degustación terminaron pesando en la decisión de dejarla fuera de la competencia.

La salida supone una nueva despedida para una temporada que ya había dejado fuera a figuras como Hugo Gómez, Angélica Blandón, Diana Mina, Lina Tejeiro, Luisa Vergara e Iván Marín.

Para Milena López, la eliminación representa el cierre de su participación en una competencia en la que ya había tenido que enfrentarse anteriormente a momentos de presión.

¿Quiénes siguen en MasterChef Celebrity Colombia 2026?

Con la salida de Milena López, quedan 17 participantes en competencia.