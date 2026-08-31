Descubren a adulto mayor que trató de provocar un incendio en Bogotá

En medio de los incendios que enfrenta el país y que, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se mantienen activos en cuatro puntos del departamento del Tolima, uno del Valle del Cauca y otro más en Santander, vecinos de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, reportaron a las autoridades que un hombre de la tercera edad prendió fuego a un pastizal del sector.

Así quedó registrado en los videos de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, que la comunidad decidió consultar, luego de que el incendio generara una alerta entre los vecinos.

En las grabaciones se ve al hombre, de sombrero y bastón, prendiendo fuego al pasto seco sin ninguna dificultad. Un comportamiento sobre el que han estado indagando las autoridades, tras conocer el caso.

Según el sitio web de la Alcaldía Mayor, “el fuego se propagó en cuestión de segundos y generó una combustión de consideración. El Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá llegó rápidamente y controló el siniestro. Sin su respuesta inmediata, las consecuencias habrían sido devastadoras para la comunidad y nuestros espacios naturales”.

Zonas verdes de Bogotá son vulnerables ante el fenómeno de El Niño:

El caso genera especial molestia entre las autoridades por la temporada en la que ocurre, y es que de cara al fenómeno de El Niño, las zonas verdes de Bogotá son especialmente vulnerables.

De hecho, el alcalde local de San Cristóbal, Carlos Fernando Macías, advirtió que pastizales como el que intentaron quemar son de “todos” los habitantes de la localidad y, por ende, no van a "permitir que nadie destruya lo que hemos construido juntos por irresponsabilidad".

Las autoridades invitaron a denunciar hechos similares, que pongan en riesgo la vida, la tranquilidad y el equilibrio de los bogotanos con la naturaleza, a través de la línea de emergencias 123.

Incendios forestales golpean al país desde hace semanas y ante material probatorio que indica que algunos de ellos han sido provocados, el presidente Abelardo de la Espriella advirtió que “quien incendia nuestros campos, pone en peligro a familias enteras o sabotea a quienes combaten el fuego es un criminal y será tratado como tal”.