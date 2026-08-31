Ataque con arma cortopunzante en Times Square deja a dos personas sin vida: la agresora es una de ellas

Un ataque mortal con arma cortopunzante sacudió el corazón turístico de Nueva York este lunes 31 de agosto, cuando una mujer, armada con dos cuchillos, causó la muerte de una persona y dejó a otra más herida en Times Square, antes de caer abatida por disparos de las fuerzas de seguridad, en medio del despliegue organizado por los servicios de emergencia.

Los hechos que enlutan a la ciudad fueron confirmados en rueda de prensa por el alcalde Zohran Mamdani, que lamentó el deceso de una de las víctimas y de la agresora.

La segunda persona en ser atacada se encuentra estable:

Según el Demócrata, la segunda persona en ser agredida permanece internada en un centro médico con pronóstico estable. Aunque la prensa local reportó inicialmente que la sospechosa fue trasladada al hospital en estado crítico, se sabe que falleció minutos después al ataque.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) maneja el hecho como un "tiroteo confirmado en el que estuvo involucrado un oficial", descartando por ahora cualquier vínculo con actos terroristas.

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El corazón turístico de Nueva York bajo ataque:

Los testimonios de quienes presenciaron la escena describen momentos de alta tensión. Un testigo presencial relató al medio PIX11 que la mujer sostenía dos armas cuando los uniformados intentaron neutralizarla con una pistola eléctrica (Taser); sin embargo, al abalanzarse hacia las autoridades, los agentes respondieron abriendo fuego. "Le dispararon dos veces", aseguró el testigo, que optó por mantenerse en el anonimato.

En el concurrido sector, marcado por la mancha de sangre inspeccionada por los investigadores, se mantiene un amplio cordón policial. Tras definir la situación como una "investigación activa y en curso", la vocería del NYPD anunció una nueva comparecencia pública para ampliar la información sobre este trágico evento.