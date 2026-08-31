James Rodríguez reapareció en redes mientras sigue sin equipo: esto publicó

El futuro de James Rodríguez sigue siendo un misterio. Tras la participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026, donde el histórico '10' estuvo lejos de mostrar su mejor versión, no se sabe cuál es el rumbo que tomará su carrera.

Previo al inicio del Mundial, cuando James le comunicó a los directivos de Minnesota United que no continuaría en el equipo para este segundo semestre, aparecieron los posibles rumores sobre un eventual retiro del fútbol tras la cita orbital. Sin embargo, en la actualidad hay información que lo vincula con nuevos clubes.

Por el momento, James se encuentra sin equipo y no ha anunciado cuál es la decisión sobre su continuidad en la Selección Colombia, por lo que hay expectativa de que pueda aparecer en la lista de convocados por Néstor Lorenzo en la próxima fecha FIFA.

James Rodríguez reapareció en redes sociales

Mientras abundan los rumores sobre lo que se viene para James Rodríguez, el volante volvió a publicar en sus redes sociales tras varios días sin noticias sobre él. No publicó nada tras la eliminación de Colombia en el Mundial y reapareció para informar las acciones de su fundación tras el terremoto en el país del pasado 10 de agosto.

Ahora, James hizo la habitual publicación de su estado físico en un gimnasio, algo recurrente a lo largo de los últimos años donde tuvo varios periodos sin club. Además, incluyó algunas fotografías de sus hijos y de su vida cotidiana.