"Tendrá el control": Mhoni Vidente realizó contundente predicción sobre un presidente

En el cierre de agosto de 2026, Mhoni Vidente recibió varias preguntas relacionadas con Donald Trump y volvió a leer sus cartas.

Una de las consultas más frecuentes estuvo relacionada con que si el mandatario estadounidense nunca se iría del poder y, por lo tanto, la reconocida astróloga reveló una predicción llamativa.

¿Cuál fue? ¿Qué estrategia tendría pensada Donald Trump? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Donald Trump lograría que su gente de confianza se siga manteniendo en el poder, según Mhoni Vidente

De acuerdo con Mhoni Vidente, Donald Trump y su entorno seguirán firmes en el poder debido a que cuentan con el apoyo de Elon Musk, que es el hombre con más dinero en el mundo.

No obstante, el magnate no se reelegiría, sino que lograría que Marco Rubio llegara a la presidencia de Estados Unidos y, posteriormente, lo reemplazara Barron Trump, su hijo.

"Elon Musk es el hombre más rico y yo creo que el más poderoso porque pone y quita presidentes. Ahí la prueba es desde que dijo que iba a apoyar a Donald Trump en las elecciones de noviembre, que son para Senado, la Cámara y varias gobernaturas", indicó Mhoni Vidente.

"Él (Musk) va a apoyar con 500 millones de dólares a los republicanos para que Donald Trump vuelva a ganar y a tener el control. Esta era va a durar de 20 a 15 años porque él se va, pero va a quedar un Marco Rubio durante ocho años y, después, estará Barron, que va a ser postulado a la presidencia", agregó la famosa astróloga.

¿Qué otra predicción realizó Mhoni Vidente en su último análisis?

Aparte de lo informado sobre Donald Trump, Mhoni Vidente también aseguró que es inminente que la inteligencia artificial siga reemplazando a los seres humanos en los ámbitos laborales.

"Es una realidad cruel. El ser humano cada vez se desplaza más en los ámbitos laborales por culpa de las máquinas y las inteligencias artificiales. Esa es la época que estamos viviendo", sostuvo.