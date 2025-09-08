CANAL RCN
Tendencias

Caterin Escobar lanzó dura indirecta tras eliminación de Mario Alberto Yepes de MasterChef Celebrity

La reconocida actriz se mostró un poco molesta por la salida del exfutbolista de la cocina más famosa de Colombia.

Caterin Escobar y Yepes
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

agosto 09 de 2025
12:20 p. m.
El reality de cocina más famoso de Colombia, MasterChef Celebrity, vivió una noche de emoción y sorpresas que dejó a los televidentes con la boca abierta.

En un episodio lleno de tensión, creatividad y, finalmente, lágrimas, una de las figuras más queridas y respetadas del programa, el exfutbolista Mario Alberto Yepes, se despidió de las cocinas.

En el más reciente reto de eliminación, el exfutbolista no cumplió con las expectativas de los jurados, quienes indicaron que su platillo careció de sal, factor que fue determinante para su eliminación.

La salida de Yepes generó un sinnúmero, tanto en la cocina, como en las redes sociales. Una de las más esperadas fue la de Caterin Escobar, actriz que durante las últimas semanas se vio muy cercana al jugador que tuvo paso por la Selección Colombia.

Caterin Escobar lanzó dura pulla por eliminación de Yepes

Al conocer el nombre de Yepes, la actriz se mostró muy sorprendida, pues no esperaba que el platillo de Yepes hubiera sido el peor del reto.

De hecho, Escobar expresó su molestia y lanzó indirecta que pareció estar dirigida a otra participante.

"Me sorprende un poco. Yo pensé que iba a ser Michi porque Michi no hizo ninguna changua", dijo de entrada.

Además de ello, en redes sociales, Escobar compartió una foto que se tomaron durante la competencia donde expresó su admiración y cariño a Yepes.

"Eres el mejor Mario Yepes, y tú sí hiciste changua", agregó.

Foto: Canal RCN
