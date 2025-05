¿Una tregua?: Mateo le pide disculpas a Altafulla en La Casa de los Famosos Colombia

Los seis participantes de La Casa de los Famosos Colombia se encuentran atravesando por una de las semanas más definitivas para su futuro en el juego. Sin embargo, la llegada de sus familiares ha apaciguado algunos de los conflictos que se suscitaron en los últimos días.

El exitoso reality del Canal RCN ha sido testigo de algunas de las discusiones más fervientes de la competencia. Andrés Altafulla ha protagonizado varios de los últimos conflictos que han puesto en jaque a la convivencia del lugar.

Sin embargo, momentos previos al ingreso de los familiares a la casa, Mateo Varela aprovechó la soledad de la terraza para acercarse a Altafulla y manifestarle su arrepentimiento al haberle hecho comentarios hirientes, durante la más reciente prueba de salvación.

Ante el discurso, el barranquillero también hizo énfasis en la importancia de pensar las cosas antes de decirlas ya que en la prueba tuvieron algunos encuentros físicos, al arrebatarse algunos objetos.

Yo sí estoy enojado contigo pero si te dije algo feo en la prueba discúlpame porque la grosería no es un acto que me representa. Los dos nos dijimos cosas feas y a tu familia no le va a gustar que yo te diga eso, añadió Varela.