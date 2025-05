Fuerte discusión entre ‘Peluche’ y Altafulla en La Casa de los Famosos: ¿fue por Karina?

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN, se encuentran realizando las últimas actividades de la competencia, de modo que, algunos famosos han manifestado su melancolía ante el fin del juego.

Sin embargo, algunas disputas no han cesado, entre varias de las celebridades, ya que se han desarrollado nuevas discusiones que han puesto en jaque la competencia.

En las horas más recientes, los famosos tuvieron la oportunidad de participar en la famosa dinámica denominada como el juicio final con la que algunas verdades y objeciones saldrían a la luz. Sin embargo, el momento se llenó de incomodidad ya que Altafulla y ‘Peluche’ protagonizaron una activa discusión.

El tema principal correspondió al aparente gusto que Varela desarrolló por Karina García ya que, según el barranquillero, su compañero comparó a la antioqueña con Norma Nivia. No obstante, ambos famosos expresaron su desacuerdo ya que dejaron en claro sus diferencias con respecto al tema.

Que este muchacho diga que yo quise algo con Karina no tiene nada que ver porque cuando la conocí me di cuenta perfectamente de que no era nada de lo que a mí me gustaba. Físicamente me pareció atractiva hasta que la conocí, añadió Varela.