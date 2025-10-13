Influenciadora colombiana sufrió millonario robo tras viaje: así lo relató

La conocida creadora de contenido e influencer colombiana, identificada en las plataformas digitales como MAV, ha acaparado la atención de sus seguidores al compartir una angustiante experiencia personal.

La joven, conocida por su estrecha amistad con la también popular figura, Karina García, reveló que fue víctima de un hurto de gran magnitud que involucra piezas de joyería y accesorios de alto valor, un incidente que se habría concretado en el marco de su reciente viaje a Miami, Estados Unidos.

La noticia ha generado una oleada de reacciones y preocupación entre la comunidad digital, poniendo de manifiesto los riesgos de seguridad que enfrentan las personalidades públicas con alto perfil.

Así fue el robo que sufrió MAV, amiga de Karina García

La revelación fue realizada por MAV a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, donde se mostró visiblemente afectada mientras relataba la pérdida de sus valiosas pertenencias. Según su testimonio, el robo fue descubierto a su regreso a Medellín, la ciudad donde reside, tras finalizar su estancia en la Florida.

La lista de artículos hurtados es significativa, incluyendo valiosos anillos, varias cadenas de oro, un reloj de oro tradicional y, adicionalmente, un moderno reloj inteligente.

El perjuicio económico de la pérdida se estima considerable, y la joven hizo hincapié en que el valor de los objetos va más allá de lo material, tocando fibras emocionales y sentimentales debido al significado que algunas de las joyas tenían para ella.

La creadora de contenido compartió una dura lección aprendida a raíz de la experiencia, una que resonó profundamente con sus seguidores. "Esto me deja de lección de que no tengo que andar con todo para todo lado y que debo estar muy atenta a mis cosas realmente", expresó la influencer, reconociendo la necesidad de extremar precauciones al viajar con artículos de lujo.

Su relato periodístico se centró en la principal hipótesis sobre cómo ocurrió el robo. Descartó categóricamente que el hurto se hubiera producido durante los vuelos, ya que aseguró siempre mantener sus maletas con candado, lo que dirige las sospechas directamente hacia el alojamiento que utilizó en Miami.

"El primer día que llegamos al hotel sentimos como si intentaran abrir la puerta, pero nunca le dimos importancia", reveló, indicando que este incidente pudo haber sido la primera señal de un intento fallido o una inspección por parte de personal ajeno.

En una ocasión, al ingresar a su cuarto, encontró el joyero "tirado al lado de la cama" y, al abrirlo, notó que "todo estaba desorganizado" o revuelto. A pesar de esta clara señal de que algo andaba mal, la creadora de contenido admitió haberse "hecho la loca" en el momento, posponiendo la revisión exhaustiva que finalmente confirmó el robo al regresar a Colombia.