Revelaron las 100 mejores películas del Siglo XXI: hay novedades en el listado

El prestigioso diario The New York Times ha desvelado su esperada lista de las 100 mejores películas del siglo XXI hasta la fecha. Esta compilación, que ha generado un amplio debate y fascinación entre cinéfilos y la industria, busca encapsular la esencia de una era cinematográfica vibrante y transformadora.

Desde producciones independientes hasta éxitos de taquilla, la selección abarca una diversidad de géneros, estilos y geografías que reflejan la riqueza del cine contemporáneo.

La publicación de esta lista no es solo un conteo, sino una declaración sobre lo que The New York Times considera relevante y duradero en el panorama cinematográfico moderno.

El proceso de selección, liderado por un equipo de sus críticos más influyentes, ha sido meticuloso y ha buscado ir más allá de la mera popularidad para identificar aquellas obras que han dejado una huella indeleble en la cultura, han empujado los límites narrativos o visuales, o han capturado el espíritu de su tiempo con particular agudeza.

Listado de las cien mejores películas del Siglo XXI

El influyente diario, conocido por su riguroso análisis cultural, ha posicionado a la aclamada obra surcoreana "Parásitos" (2019) de Bong Joon Ho como la indiscutible número uno, cimentando su estatus como un clásico moderno.

Junto a "Parásitos", se encuentran joyas como el enigmático thriller de David Lynch, "Mulholland Drive" (2001), en el segundo puesto, y el visceral drama de Paul Thomas Anderson, "There Will Be Blood" (2007), en el tercero. La elegancia de Wong Kar Wai con "Deseando amar" (2000), la conmovedora "Moonlight" (2016) de Barry Jenkins, y la tensión implacable de "No Country for Old Men" (2007) de los hermanos Coen también figuran en los primeros lugares. La inventiva de Michel Gondry en "Olvídate de mí" (2004), el innovador terror social de Jordan Peele en "¡Huye!" (2017), la magistral animación de Hayao Miyazaki en "El viaje de Chihiro" (2001) y el punzante drama de David Fincher "La red social" (2010), completan la élite del ranking.

Pero la lista va mucho más allá de estos diez títulos, ofreciendo un vasto mosaico del cine contemporáneo. Se destacan películas de acción que redefinieron el género, como "Mad Max: Furia en la carretera" (2015), dramas históricos con profunda resonancia, como "La zona de interés" (2023), y obras que han explorado las complejidades de la existencia humana, como "Hijos de los hombres" (2006) de Alfonso Cuarón.

Cineastas de América Latina como el propio Cuarón ("Y tu mamá también", "Roma", "Gravedad") y Fernando Meirelles ("Ciudad de Dios"), así como talentos asiáticos (Ang Lee con "El tigre y el dragón" y "Secreto en la montaña"; Park Chan-wook con "Oldboy"; Edward Yang con "Yi Yi") y europeos (Jacques Audiard con "Un profeta"; Asghar Farhadi con "Una separación"; Céline Sciamma con "Retrato de una mujer en llamas"; Justine Triet con "Anatomía de una caída"), demuestran la expansión y el cruce de fronteras en la narrativa cinematográfica del siglo XXI.

Conozca el listado de las mejores 10 películas