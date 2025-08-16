CANAL RCN
Tendencias

¡Agosto de vientos! Los mejores parques de Bogotá para elevar cometas

Los mejores parques de Bogotá para elevar cometa y disfrutar de los fuertes vientos.

Mejores parques de Bogotá para elevar cometas
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 16 de 2025
09:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Agosto llegó a la capital colombiana, y con él, los fuertes vientos que anuncian una de las tradiciones más esperadas por grandes y chicos: elevar cometa.

Un cometa pasará cerca de la Tierra: ¿desde dónde se podrá ver?
RELACIONADO

Un cometa pasará cerca de la Tierra: ¿desde dónde se podrá ver?

Bogotá se convierte durante este mes en un lienzo de colores surcado por estas aeronaves artesanales, y para que la experiencia sea inolvidable, le presentamos los mejores parques para elevar cometa en Bogotá.

¿Cuáles son los mejores parques en Bogotá para elevar el cometa?

La capital ofrece una variedad de parques que, por sus amplias extensiones y condiciones geográficas, se convierten en escenarios perfectos para esta actividad.

Desde extensas zonas verdes hasta espacios con menos obstáculos, Bogotá tiene opciones para todos los gustos y niveles de experiencia en el arte de volar cometas.

Entre los mejores parques para elevar la cometa en Bogotá, destaca el icónico Parque Simón Bolívar. Con sus vastas áreas verdes y cielos despejados, este pulmón de la ciudad es un punto de encuentro tradicional para los amantes de las cometas.

Otro lugar predilecto es el Parque Regional La Florida, que ofrece un entorno natural y amplios espacios abiertos ideales para que las cometas alcancen grandes alturas.

Dentro de la ciudad, el Parque Metropolitano El Tunal también se posiciona como una excelente opción gracias a sus extensas zonas planas.

¿Cómo llegar a Caño Cristales desde Bogotá y disfrutar del “río de los cinco colores"?
RELACIONADO

¿Cómo llegar a Caño Cristales desde Bogotá y disfrutar del “río de los cinco colores"?

Hacia el sur, el Parque Timiza brinda un espacio familiar donde los vientos suelen ser favorables para esta actividad.

En el corazón de la ciudad, el conocido Parque de los Novios (El Lago), aunque con algunas restricciones por su cuerpo de agua, sigue siendo un lugar popular para elevar cometas más pequeñas.

Finalmente, el Parque El Country, ubicado en una zona estratégica, también ofrece espacios adecuados para disfrutar de esta tradición. Agosto es el mes ideal para visitar los mejores parques para elevar cometa en Bogotá y llenar el cielo de color.

Bogotá se llena de color y alegría en agosto con las cometas

Además de estos parques, Bogotá cuenta con una red de espacios verdes que, aunque más pequeños, también son ideales para disfrutar de esta tradición.

Lo importante es encontrar un lugar seguro, con suficiente espacio para correr y sin obstáculos que puedan enganchar la cometa.

Revelan el ranking de los 5 mejores hospitales de Suramérica: uno está en Colombia
RELACIONADO

Revelan el ranking de los 5 mejores hospitales de Suramérica: uno está en Colombia

Así, el mes de agosto se convierte en la oportunidad perfecta para salir de casa, respirar aire fresco y revivir una de las actividades más emblemáticas de la infancia colombiana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miss Universe Colombia

¡Miss Universe Colombia, el reality, ya tiene fecha de estreno!

Yina Calderón

Totalmente impensado: Yina Calderón envió un mensaje apoyando a Karina García

Artistas

Isabella Ladera rompió el silencio sobre su aventura con Beéle: "Él ya estaba separado"

Otras Noticias

Ideam

Atención, viajeros: IDEAM alerta lluvias en varias regiones de Colombia para este puente festivo

El IDEAM lanzó su pronóstico para el puente festivo: varias regiones de Colombia tendrán lluvias intensas, mientras otras disfrutarán de tiempo seco.

Pakistán

Video | Tragedia en Pakistán: lluvia monzónica deja más de 340 muertos en 48 horas

La mayoría de las víctimas fueron arrastradas por crecidas repentinas o murieron al derrumbarse sus casas, electrocutadas o alcanzadas por rayos.

Liga BetPlay

Susto en el FPC: DT de Once Caldas casi es alcanzado por un rayo en pleno partido

Criptomonedas

Colombia organizará el mayor evento cripto de América Latina: de esto se trata

Alimentos

Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol