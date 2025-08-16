¡Agosto de vientos! Los mejores parques de Bogotá para elevar cometas

Agosto llegó a la capital colombiana, y con él, los fuertes vientos que anuncian una de las tradiciones más esperadas por grandes y chicos: elevar cometa.

Bogotá se convierte durante este mes en un lienzo de colores surcado por estas aeronaves artesanales, y para que la experiencia sea inolvidable, le presentamos los mejores parques para elevar cometa en Bogotá.

¿Cuáles son los mejores parques en Bogotá para elevar el cometa?

La capital ofrece una variedad de parques que, por sus amplias extensiones y condiciones geográficas, se convierten en escenarios perfectos para esta actividad.

Desde extensas zonas verdes hasta espacios con menos obstáculos, Bogotá tiene opciones para todos los gustos y niveles de experiencia en el arte de volar cometas.

Entre los mejores parques para elevar la cometa en Bogotá, destaca el icónico Parque Simón Bolívar. Con sus vastas áreas verdes y cielos despejados, este pulmón de la ciudad es un punto de encuentro tradicional para los amantes de las cometas.

Otro lugar predilecto es el Parque Regional La Florida, que ofrece un entorno natural y amplios espacios abiertos ideales para que las cometas alcancen grandes alturas.

Dentro de la ciudad, el Parque Metropolitano El Tunal también se posiciona como una excelente opción gracias a sus extensas zonas planas.

Hacia el sur, el Parque Timiza brinda un espacio familiar donde los vientos suelen ser favorables para esta actividad.

En el corazón de la ciudad, el conocido Parque de los Novios (El Lago), aunque con algunas restricciones por su cuerpo de agua, sigue siendo un lugar popular para elevar cometas más pequeñas.

Finalmente, el Parque El Country, ubicado en una zona estratégica, también ofrece espacios adecuados para disfrutar de esta tradición. Agosto es el mes ideal para visitar los mejores parques para elevar cometa en Bogotá y llenar el cielo de color.

Bogotá se llena de color y alegría en agosto con las cometas

Además de estos parques, Bogotá cuenta con una red de espacios verdes que, aunque más pequeños, también son ideales para disfrutar de esta tradición.

Lo importante es encontrar un lugar seguro, con suficiente espacio para correr y sin obstáculos que puedan enganchar la cometa.

Así, el mes de agosto se convierte en la oportunidad perfecta para salir de casa, respirar aire fresco y revivir una de las actividades más emblemáticas de la infancia colombiana.